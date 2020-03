El pagesos gironins reclamen que l'estat d'alarma no talli la cadena de proveïdors

Els pagesos gironins reclamen que l'estat d'alarma pel coronavirus no talli la cadena de proveïdors dels agricultors i ramaders perquè puguin garantir l'abastiment d'aliments per als consumidors.

El coordinador territorial d'Unió de Pagesos (UP), Narcís Jordi Poch, ha subratllat que tan essencial com poder anar al camp o a alimentar els animals cada dia és que les empreses auxiliars puguin continuar treballant.

"Estem parlant d'adobs, fitosanitaris, farratges, pinsos o embalatges, és imprescindible que tot això ens continuï arribant", ha afirmat Poch. En aquest sentit, UP demana "claredat" al govern espanyol, critica que les directrius són poc concretes d'entrada i això acaba creant "incertesa" al sector.

Unió de Pagesos considera imprescindible poder continuar amb l'activitat per fer arribar aliments al mercat. Per això, el coordinador territorial demana a les administracions que també tinguin en compte com a servei essencial les empreses vinculades a l'agricultura i a la ramaderia.

Narcís Jordi Poch concreta que, fins al moment, no hi ha hagut problemes amb els proveïdors, també perquè el sector es va proveir abans que el govern espanyol decretés l'estat d'alarma.

Narcís Poch, a l'esquerra.

"Necessitem una mínima xarxa d'abastament perquè sinó no podrem continuar l'activitat, si no tenim caixes on posar els productes, o el plàstic que cobreix els productes o adobs per al camp, es veuria interrompuda la cadena de subministrament", ha remarcat Poch que afegeix que això es traduiria ràpidament en problemes per fer arribar aliments al mercat.



"La collita depèn del que fem ara"

UP subratlla que les administracions ho tinguin en compte, sobretot en previsió a un eventual enduriment de les restriccions de desplaçament.Ara és un moment molt delicat als camps de les comarques gironines. "Estem preparant la sembra del cereal d'estiu i estem iniciant els processos vegetatius als fruiters, en bona part la collita depèn del que ferm ara", ha explicat el coordinador territorial del sindicat agrari que recorda que, a diferència d'altres sectors, els pagesos no poden aturar la producció. "Hem de veure què passarà les pròximes setmanes", ha dit.



Sector estratègic

Poch reivindica la pagesia com a "sector estratègic del país": "Malgrat sigui per culpa d'una crisi sanitària que serà molt desastrosa per a tots, és important que la ciutadania se n'adoni que ens necessiten tres cops al dia per poder seure a taula i menjar".

Per això, demana "seguretat jurídica" tant per als pagesos com per a les empreses vinculades al sector. "La manca d'informació que arriba dels ministeris genera intranquil·litat i preocupació", ha afirmat. Poch explica que la comunicació amb el Departament és fluïda però no passa el mateix amb l'estat espanyol, per això UP reclama més claredat amb les directrius. A tall d'exemple, Poch exposa que van trigar quatre dies a saber quantes persones poden anar dins una furgoneta. Això és important, diu, sobretot a l'hora de traslladar temporers i treballadors al camp.

"No sabíem si havíem de fer viatges d'un en un o com ho havíem de fer", ha criticat. Finalment, l'Estat va concretar que aquestes vehicles per treballar poden anar al 50% de la capacitat per garantir la distància de seguretat. "Aquí és on hem tingut més dubtes, un cop al camp ja no perquè la feina és molt individual i amb distància", descriu.UP també defensa que es mantinguin els mercats setmanals als municipis. "És molt importat tant per al productor com per al consumidor, és producte fresc que arriba directe, ni envasat, ni manipulat, ni a través de cap central de distribució, els mercats són vitals", ha conclòs.