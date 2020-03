La Cambra de Comerç d'Espanya aposta per suspendre la cotització d'autònoms del març i ajornar impostos

La Cambra de Comerç d'Espanya aposta per suspendre la cotització d'autònoms corresponent al mes de març –com reclama la Federació Nacional de Treballadors Autònoms (ATA)- i l'ajornament del pagament d'impostos per a les empreses afectades per la crisi del coronavirus, independentment de la seva grandària.

En paral·lel, la institució liderada per José Luis Bonet dona suport a la petició del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'un "pla Marshall" per a Europa. "Cal un pla per superar la devastació econòmica i social que està causant la pandèmia provocada per la covid-19. Cal pensar ja en la reconstrucció econòmica i per això serà necessari una ingent quantitat de recursos públics", ha avisat la Cambra de Comerç d'Espanya.

"Aquesta serà l'última fase d'aquesta crisi sense precedents. Abans s'haurà d'assegurar la salut de les persones, la supervivència de les empreses i la posada en marxa de les mesures necessàries per llançar la recuperació de l'economia", ha enumerat la institució, que ha insistit al govern espanyol que no sigui "gens gasiu en l'execució dels plans econòmics de xoc".

Finalment, la Cambra de Comerç d'Espanya també ha recolzat la proposta de Sánchez d'una mutualització a nivell europeu del deute que es generi per rescatar els ciutadans i les empreses a través de l'emissió d'eurobons.