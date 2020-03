El Govern dóna 'llum verda' al primer tram d'avals per a préstecs a empreses per 20.000 milions

El Govern ha aprovat el primer tram d'avals públics per 20.000 milions d'euros per garantir que les entitats financeres atorguin la liquiditat necessària a empreses ia autònoms que s'hagin vist afectats per l'impacte de la crisi sanitària ocasionada per l'expansió del coronavirus.

Aquest primer tram d'avals, que forma part d'una línia amb un import total de 100.000 milions d'euros cobrirà el 80% de nous préstecs i renovacions per a autònoms i pimes, als quals es destinarà la meitat del primer tram; i es garantirà el 70% de nous préstecs per a la resta de companyies i el 60% en les renovacions que realitzin aquestes últimes.

"Donem així compliment a l'compromís que tenim amb les empreses, els treballadors autònoms i les pimes, posant en marxa un sistema de liquiditat que preservi l'activitat productiva i l'ocupació", ha indicat la portaveu de l'Executiu i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres.

Aquesta línia serà gestionada per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), en col·laboració amb les entitats financeres, les quals assumiran el cost de l'aval, d'entre 20 i 120 punts bàsics.

L'únic requisit per accedir a aquesta garantia és que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020.

La ministra portaveu ha assenyalat que a mesura que es vagi esgotant aquest primer tram, entraran en acció i de forma automàtica la resta de quantitats fins a completar els 100.000 milions d'euros compromesos pel Govern.