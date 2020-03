La UE assumeix que la recessió pel coronavirus podria ser pitjor que la del 2009

La Unió Europea (UE) ha activat aquest dilluns la "clàusula de salvaguarda" de les seves regles pressupostàries que permetrà als països incomplir els seus objectius fiscals i augmentar la despesa davant de la pandèmia de coronavirus, al mateix temps que es prepara per prendre noves mesures per pal·liar el cop econòmic per la pandèmia.

Els ministres d'Economia i Finances comunitaris, que van donar llum verda a la proposta, assumeixen que l'epidèmia portarà a la UE a una recessió que serà molt més gran del que es preveia inicialment i veuen necessària una resposta ràpida per evitar que el desastre es prolongui.

Segons la Comissió Europea, si la crisi sanitària dura fins a finals de juny o més enllà, la contracció de l'economia aquest any pot ser assequible a la del 2009, el pitjor exercici de la crisi financera, quan el PIB va caure un 4,1% a l'eurozona i un 4,2% en el conjunt de la UE.

"La severa recessió econòmica que s'espera ara aquest any requereix una resposta política decidida, ambiciosa i coordinada. Hem d'actuar decisivament per garantir que el xoc segueix sent breu i tan limitat com sigui possible i no crea un dany permanent a les nostres economies", van dir els ministres a terme d'una videoconferència.

La congelació temporal de les normes fiscals "garantirà la necessària flexibilitat per prendre totes les mesures necessàries" per donar suport a el sistema sanitari i l'economia, també amb "estímuls discreccionals i acció coordinada", que hauran de ser temporals i específics per fer front a la pandèmia .

Les regles de disciplina fiscal europees, recollides en el Pacte d'Estabilitat i Creixement, estipulen que el dèficit públic dels països no ha de superar el 3% del seu PIB i el seu deute, el 60% de l'PIB.

Quan excedeixen aquests llindars, Brussel·les pacta amb els països una senda de reducció que fixa objectius de correcció anuals i, en cas de incomplir-, pot sancionar-los. Però la "clàusula de salvaguarda" permet que, en cas que hi hagi una recessió econòmica severa, els Estats es desviïn d'aquestes metes de manera temporal.

Amb aquest mesura, inclosa en les regles el 2011, Brussel·les porta a l'màxim la flexibilitat que contemplen els tractats amb la finalitat que els governs puguin gastar sense condicions davant de l'epidèmia.

Es tracta d'un pas extraordinari donat el zel que tradicionalment mostren alguns països en el compliment rigorosament de la disciplina fiscal, en particular Alemanya i Holanda, i adoptat amb una velocitat inusitada, cosa que respon a el ràpid deteriorament de les perspectives econòmiques.