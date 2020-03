Aragonès diu que el Govern treballa per aturar les obres públiques però que depèn de cada contractista

El vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dimecres que la Generalitat està treballant per aconseguir aturar totes les obres no urgents que tenia contractades, però que des de l'aprovació de l'estat d'alarma la decisió ja no és a les seves mans, sinó que recau en cada contractista.

Així, si bé el Govern havia aprovat un decret per suspendre totes les obres públiques de la Generalitat, el decret del govern espanyol "és superior", ha dit Aragonès, i "ho deixa en mans del contractista". "Estem portant a terme totes les actuacions possibles per aturar obres de la Generalitat, estem actuant per resoldre aquesta situació", ha afirmat.

En un comunicat aquest dimarts, els col·legis tècnics de Catalunya reclamaven aturar les obres de construcció i mesures específiques per al sector per pal·liar les pèrdues derivades de la crisi del coronavirus. Arquitectes, aparelladors, enginyers i d'altres professionals escrivien una carta al govern espanyol demanant que s'aturi tota l'activitat del sector per "la impossibilitat de garantir les mesures de prevenció i seguretat contra la COVID-19".

Els col·legis professionals defensen la "salut i la seguretat" dels seus col·lectius davant d'una crisi que avisen que "segueix fora de control". "Cal un pas més i aplicar noves mesures extraordinàries i urgents perquè les actuals són insuficients", afirmen els col·legis.