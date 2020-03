Empreses i institucions del Ripollès s'uneixen per fer pantalles facials per al sector sanitari i el comerç

La crida per aconseguir material de protecció per al coronavirus també ha arribat al Ripollès. Empreses, institucions i voluntaris s'han unit per elaborar pantalles fàcils i distribuir-les a personal sanitari, comerços i funeràries. Sota la coordinació de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès (UIER), els treballs han començat a bon ritme i es preveu que a finals de setmana ja se n'hagin fabricat unes 350. Les primeres aniran destinades a l'hospital comarcal de Campdevànol i residències geriàtriques i també se'n distribuiran a comerços i funeràries perquè el personal estigui protegit.

El Ripollès també s'ha sumat a la fabricació de material de protecció per a personal sanitari i treballadors d'altres sectors com el comerç i el funerari. Sota la coordinació de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès (UIER), hi ha institucions com els ajuntaments de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i Camprodon, la Fundació Eduard Soler, l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, l'Hospital de Campdevànolm i la Fundació MAP. I entre les empreses participants, hi ha Sodeca, Imprempta Maideu, Nacex, Ca la Conxita Merceria, Surroca Dental, Quelaia, ORT Disseny, Toldos Caballol i Solter.

El gerent de la UIER, Josep Pascal, la resposta de la crida que van fer la setmana passada ha estat "espectacular" i les empreses s'han ofert a participar en el procés en funció de les seves possibilitats. Algunes imprimeixen en 3D, d'altres tallen el material, altres posen la pantalla, entre d'altres actuacions. També compten amb algun voluntari que treballa des de casa.

Han dissenyat dos models, una de més senzilla i una altra per a aquells que les han de dur més hores de treball. Segons Pascal, s'ha simplificat el disseny per poder tenir un nivell de producció més alt i en un d'ells s'ha incorporat una esponja al front perquè sigui més còmode. Si tot va sobre el previst, preveuen que a finals de setmana ja n'hagin elaborat unes 350. "Al Ripollès, s'hi ens hi posem tots, som capaços d'aconseguir tot allò que ens faci falta" conclou amb satisfacció.