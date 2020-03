Els ERTO a Catalunya es disparen amb un augment de 10.700 expedients i 71.000 treballadors afectats en un dia

Els treballadors afectats per un Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) s'han disparat en un dia, amb un increment de 10.700 expedients registrats i de 71.000 treballadors afectats en relació amb aquest dimarts, segons les últimes dades del Departament de Treball.

En total, a Catalunya hi ha 342.602 persones que hauran de percebre l'atur de forma temporal, el 9% dels ocupats a finals de l'any passat. Ja hi ha 41.555 expedients presentats per empreses catalanes des que es va decretar l'estat d'alarma a l'Estat per la pandèmia de covid-19, el 14 de març. Per demarcacions, Barcelona concentra el nombre més gran d'ERTO amb 29.565 registres i 269.718 persones que aniran a les llistes de l'atur temporalment.