Els ERTO ja afecten 271.432 treballadors, 23.919 a Girona

La crisi provocada pel coronavirus ha deixat ja sense ocupació temporal 271.432 treballadors de Catalunya després que 30.781 empreses hagin presentat un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) des que es va desencadenar la crisi del coronavirus.

El degoteig imparable d'expedients temporals, la majoria argumentant força major, afecta cada vegada més sectors, des de la indústria de l'automoció, amb Seat i Nissan com a casos més visibles, fins a aerolínies com Vueling o marques molt conegudes com Desigual, Decathlon i Tous, entre moltes altres. La xarxa de concessionaris d'automoció de Catalunya, amb 340 punts de venda, n'ultimava ahir un que afectarà 20.000 treballadors.

El balanç actualitzat fins ara facilitat pel Departament de Treball revela que la província de Barcelona concentra 215.750 dels treballadors afectats; 21.850 es troben a Tarragona; 23.919 a Girona; i 9.913 a Lleida.