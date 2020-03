El Govern aprova els avals per 20.000 milions de € per a pimes i autònoms

El Govern va aprovar ahir el primer tram d'avals públics per 20.000 milions d'euros per garantir que les entitats financeres atorguin la liquiditat necessària a empreses i autònoms que s'hagin vist afectats per l'impacte de la crisi sanitària ocasionada per l'expansió del coronavirus covid-19. Aquest primer tram d'avals, que forma part d'una línia amb un import total de 100.000 milions d'euros cobrirà el 80% de nous préstecs i renovacions per a autònoms i pimes, als quals es destinarà la meitat del primer tram; i es garantirà el 70% de nous préstecs per a la resta de companyies i el 60% en les renovacions que realitzin aquestes últimes.

«Donem així compliment l compromís que tenim amb les empreses, els treballadors autònoms i les pimes, posant en marxa un sistema de liquiditat que preservi l'activitat productiva i l'ocupació», va explicar la portaveu de l'Executiu i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres. Aquesta línia serà gestionada per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), en col·laboració amb les entitats financeres, les quals assumiran el cost de l'aval, d'entre 20 i 120 punts bàsics. L'únic requisit per accedir a aquesta garantia és que el sol·licitant no estigués en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 ni en procediment concursal a 17 de març de 2020.

La UE ja havia adoptat dijous un paquet de mesures per donar als països flexibilitat en l'aplicació de les normes fiscals i que permetrà, de manera excepcional, canalitzar ajudes estatals en forma d'avantatges fiscals, avals i préstecs públics a empreses i suports a la banca. Aquest sistema, usat també el 2009 durant la crisi financera, permet a Brussel·les autoritzar ajudes públiques que en circumstàncies normals no serien acceptades, sempre que vagin destinades a remeiar els estralls del COVID-19 en l'economia.



La quota dels autònoms

Els autònoms, tot i valorar les línies de crèdit i finançament aprovades pel Consell de Ministres, van ser molt crítics amb la decisió del Govern de «no atendre per ara el clam de suspendre la quota». En un comunicat, la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), va lamentar que «els treballadors que han tancat la seva activitat o les seves vendes han caigut el 75%, no podran pagar la seva quota sense ingressos i sense liquiditat, generant recàrrecs i morositat que dificultarà el cobrament de la prestació». «Els autònoms estan asfixiats, però mereixen un respecte i que se'ls expliqui la veritat», van concloure. També van reaccionar els Gestors Administratius exigint una moratòria urgent i immediata en la presentació d'impostos.

Finalment, l'Ibex-35 es va impulsar un 7,82% en la sessió d'ahir dimarts, cosa que el va dur a tancar per sobre de la cota dels 6.700 punts per primera vegada en gairebé dues setmanes de crisi.