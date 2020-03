Acomiadaments temporals. Catalunya: 10.700 expedients d'ocupació en un sol dia

La situació d'emergència sanitària continua colpejant amb força el mercat laboral i ja són 342.602 els treballadors de Catalunya afectats per un expedient de regulació d'ocupació temporal (ERTO), segons les últimes dades facilitades aquest dimecres pel Departament de Treball. Segons la Generalitat, el nombre d'afectats a Catalunya es va disparar ahir amb un increment de 10.700 expedients registrats i de 71.000 treballadors afectats en relació amb aquest dimarts.

Grans empreses han realitzat ERTOs arreu del territori, ahir El Corte Inglés va presentar al Ministeri de Treball un expedient de Regulació d'ocupació temporal per a 22.000 treballadors a tot l'Estat. En un comunicat, el grup va assegurar que ofereix als treballadors complementar la prestació del 70% de la base reguladora que es percep com a aturat fins al 100% del sou que cobren. Tanmateix, la companyia audiovisual Mediapro ha iniciat els tràmits per aplicar un ERTO a la seva plantilla que afectarà 1.200 treballadors de tot l'Estat. Iberia va anunciar que reduirà el sou als treballadors que no s'han vist afectats per l'ERTO i abonarà un complement als afectats.