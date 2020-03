Els afectats pels ERTO a les comarques gironines ja superen els 38.000 treballadors. Concretament, són 39.989 empleats afectats per 5.951 expedients.

Segons les últimes dades del departament de Treball, a Catalunya ara hi ha 407.278 treballadors afectats per una suspensió temporal de la feina com a conseqüència del coronavirus, i 51.340 empreses que han presentat un expedient.

La demarcació més afectada és Barcelona, amb 36.599 expedients i 319.423 persones afectades. La segueixen Girona, Tarragona, amb 5.868 expedients i 32.501 treballadors amb ERTO, i Lleida, on 2.922 empreses han presentat un expedient, i hi ha 16.365 persones afectades.