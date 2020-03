Foment de l'Ocupació adverteix que milers d'empreses no podran pagar les nòmines a final de mes

El president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, ha advertit aquest dijous que milers d'empreses i autònoms no podran pagar a final de mes les nòmines dels seus treballadors, per la qual cosa ha tornat a reclamar al Govern que suspengui "immediatament" el pagament d'impostos empresarials.

"Milers d'empreses i autònoms han tancat els seus negocis, facturen zero i ara arribarà final de mes i no podran pagar les seves nòmines", ha alertat Sánchez Llibre, en un missatge que ha llançat en vídeo i dirigit directament a l'Executiu que presideix Pedro Sánchez.

El president de la patronal catalana demana "amb el màxim respecte i màxima contundència" que el Govern suspengui de manera immediata el pagament per part de les empreses d'impostos com l'IVA, l'IRPF, les cotitzacions socials i l'impost de societat adduint "la extrema gravetat que travessa l'economia espanyola".

Foment, que ha expressat la seva decepció per la no adopció d'aquestes mesures en l'últim Consell de Ministres, insisteix que la suspensió de tots aquests impostos és possible a l'empara de les últimes directrius donades per la Comissió Europea.

"Encara hi som a temps. Fem-ho i així la recuperació serà més forta, ferma i ràpida", ha subratllat el representant de les empreses catalanes, que espera que el Govern canviï d'opinió de cara al Consell de Ministres previst per demà.

Segons el parer de Foment, la no adopció d'aquestes mesures "serà un greu error de conseqüències molt negatives per a l'economia productiva que evitarà tenir força quan es posi punt i final a l'estat d'alarma".