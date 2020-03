L'empresa gironina Eurofirms, que té un miler de treballadors, presenta un ERO temporal pel coronavirus

L'empresa gironina de recursos humans Eurofirms, amb seu a Cassà de la Selva (Gironès), ha presentat un ERO temporal arran del coronavirus. La companyia, que té un miler de treballadors, vol començar a aplicar-lo a partir de l'1 d'abril. L'expedient té una vigència de sis mesos, tot i que la intenció d'Eurofirms, segons subratllen en un comunicat, és "tornar a la normalitat al més aviat possible". La companyia destaca que ha fet "un esforç" per garantir el sou dels treballadors fins a finals de mes, però que l'ERO és l'única sortida que els queda davant la crisi de la covid-19. Seguint el seu model de gestió, Eurofirms diu al comunicat que en tot moment ha tingut "màxima transparència" amb l'equip i l'ha informat de les diferents gestions.

El grup gironí Eurofirms és la primera empresa estatal de recursos humans. Centra el seu negoci en captar, seleccionar i formar treballadors temporals per a les empreses de tots els sectors. L'estat d'alarma pel coronavirus l'ha tocada de ple, i la companyia gironina, amb un miler de treballadors, ha decidit tirar endavant un ERO temporal.

Si l'expedient s'aprova, es farà efectiu a partir de l'1 d'abril. Tindrà una vigència de mig any, tot i que Eurofirms destaca que "la intenció de l'empresa és tornar a la normalitat el més aviat possible" un cop s'aixequi l'estat d'alarma. "La companyia ha pres aquesta decisió per garantir la sostenibilitat de l'empresa i el futur dels llocs de treball de l'equip a llarg termini", recull el comunicat.

A l'escrit, Eurofirms recull que seguint la política d'empresa 'People first' –en anglès, 'La gent primer'- en tot moment el grup ha mantingut "la transparència amb l'equip" i ha vetllat "pel compliment dels drets" dels treballadors. "És per això que la companyia porta unes setmanes negociant amb alguns dels treballadors possibles reduccions de jornada i reajustaments de salari, valorant en cada cas tots els possibles escenaris i buscant la millor opció per a cada persona, amb l'objectiu que la mesura suposi el mínim impacte per a l'equip", recull l'escrit.

Garantir el sou fins al 31 de març

A més, el CEO del Grup Eurofirms, Miquel Jordà, va enviar la setmana passada un missatge a tota la plantilla per informar-los de la situació i de la possibilitat de fer un ERO. "L'empresa ha fet un esforç durant aquestes setmanes de confinament per garantir el sou de tots els seus treballadors fins al 31 de març", recull el comunicat. Si s'aprova l'ERO, es farà efectiu a partir de dimecres vinent. Acabaria després de sis mesos, tot i que si s'aixeca abans el confinament per la covid-19, "l'equip s'incorporaria de nou a la normalitat".

Eurofirms va créixer més d'un 13% durant el 2019 i va tancar l'exercici facturant 437 milions d'euros (MEUR). El grup va gestionar més de 220.000 contractes temporals al llarg de l'any passat. La companyia, que és la primera empresa estatal de recursos humans, compta amb 133 delegacions (la majoria, arreu de la Península).

L'any passat, a més, també va fer el salt a l'altre costat de l'Atlàntic i es va introduir a Xile, on hi té dues oficines. La cartera de serveis d'Eurofirms es complementa amb altres línies de negoci (com la selecció d'executius, la formació i el desenvolupament professional o l'externalització de serveis).