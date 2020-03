Grifols espera produir al juliol immunoglobulina anti-COVID-19 als Estats Units

La multinacional d'hemoderivats Grifols espera començar a produir immunoglobulina anti-COVID-19 a partir de juliol als Estats Units per tal d'ajudar a frenar l'evolució del coronavirus.

Aquest és el termini aproximat que fa servir la multinacional, segons ha explicat a Efe el president de l'àrea industrial de la divisió Bioscience de Grifols, Eduardo Herrero, que recalca, no obstant, que tot dependrà dels ritmes que marqui la FDA, l'autoritat sanitària nord-americana.

Grifols pretén usar la seva experiència en el terreny de plasma per fer front al coronavirus i dimecres a la nit va anunciar un acord de col·laboració amb diverses institucions nord-americanes i organismes federals de salut pública d'aquest país, entre ells la pròpia FDA, per recollir plasma de pacients recuperats del COVID-19, processar-lo i produir immunoglobulines hiperimmunes.

En una comunicació a la CNMV, el supervisor borsari espanyol, Grifols, que té una gran presència als EUA, va precisar que es tractaria del primer tractament per combatre específicament el nou coronavirus als EUA des del terreny plasmàtic.

En virtut d'aquest acord divulgat dimecres, Grifols posa a disposició del projecte la seva xarxa de centres de donació de plasma aprovats per la FDA i s'encarregarà d'examinar i identificar els donants, juntament amb altres organismes de salut nord-americans, i de processar el plasma per produir les immunoglobulines hiperimmunes a les seves instal·lacions especialment dissenyades i aïllades per a malalties infeccioses a Clayton (Carolina de Nord, EUA).

Herrero ha explicat a Efe que Grifols pretén començar a recopilar plasma de pacients recuperats del COVID-19 "a principis o mitjans d'abril", i que es proposa fer-ho en els estats de Washington, Califòrnia i "possiblement també en el de Nova York" , ha aclarit.

"Si tot va com esperem, pensem que al juliol podem disposar de les primeres dosis d'immunoglobulines", ha assegurat el directiu, que ha recordat que el procés de producció d'aquestes proteïnes plasmàtiques dura "entre unes 4 i 6 setmanes".

D'altra banda, Herrero ha recordat que els Estats Units ja ha començat a tractar a pacients de coronavirus sense esperar a obtenir immunoglobulines anti-COVID-19, simplement amb la transfusió de plasma de persones recuperades d'aquesta malaltia a altres en estat greu, una solució que la companyia vol començar a testar a Espanya en un assaig clínic que vol arrencar a l'abril.

Preguntat per si Grifols podria haver de tancar els seus centres de donació als EUA si s'agreuja l'expansió del coronavirus als EUA, Herrero subratlla que la intenció de la multinacional és "mantenir l'activitat en el que sigui possible", encara que s'hagin de reduir horaris.

Ha assegurat que s'ha hagut de tancar algun centre al país temporalment per algun cas de coronavirus, però que la xarxa de centres de donació de plasma, a l'igual que les plantes de Grifols al país, continuen actives.

"La nostra intenció és mantenir l'activitat de les nostres fàbriques i els nostres centres de plasma", ha conclòs el directiu de Grifols.



