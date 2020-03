El sector hoteler gironí creu que celebrar Temps de Flors hagués estat "contraproduent"

Els hotelers de la ciutat de Girona han aplaudit la suspensió de Temps de Flors d'aquest 2020 tenint en compte la situació que hi ha arran del coronavirus. El president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, creu que seria "contraproduent" perquè la prioritat de les administracions ha de ser "revertir" la crisi actual. Per altra banda, la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antonio Escudero, ha avançat que aquest estiu "molts hotels no obriran" perquè "no els sortirà a compte", a causa de les baixes ocupacions que es registraran. De fet, els hotelers han assegurat que hi ha establiments que en una setmana van arribar a perdre més d'un milió d'euros "només en cancel·lacions".

Després que l'Ajuntament de Girona anunciés de forma oficial que se suspenia l'edició d'enguany de Temps de Flors, els hotelers gironins han aplaudit la mesura i han assegurat que mantenir-lo, hagués estat "contraproduent". Tot i així, el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, ha explicat que des de l'anunci del tancament dels hotels tenien "molt clar" que es suspendria Temps de Flors.

Carreras ha apuntat que les prioritats de les administracions han de ser treballar per "revertir la situació" perquè sinó "l'any que ve no caldrà ni que el facin". Per això el president de l'associació ha aplaudit que el consistori decideixi destinar els recursos d'aquest esdeveniment "a cobrir les necessitats bàsiques d'aquells que ho necessitin i al teixit empresarial".

De fet, el president de l'associació ha afegit que hi ha molts esdeveniments pendents a la ciutat que "no es podran fer" i no només per la crisi sanitària, sinó per "la logística dels establiments". Carreras ha apuntat que "hi ha molts establiments que no sabem si tornaran a obrir". A més, Carrreas creu que si finalment obren tindran "el mateix nombre de treballadors o oferiran els mateixos serveis".

En aquesta mateixa línia, el president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antonio Escudero, també ha avançat que aquest estiu "hi haurà molts negocis que no obriran". Escudero ha assegurat que a molts establiments "no els sortirà a compte" posar tota la maquinària hotelera en funcionament, tenint en compte que les ocupacions no seran les d'altres anys.

Per això creu que aquesta crisi del coronavirus representarà "un abans i un després" en el sector. Josep Carreras ha garantit que tan sols sobreviuran aquells negocis que mantinguin "una economia de confiança" en què els empresaris i els treballadors formin part d'un sol equip. El president de l'associació ha assegurat que a dia d'avui bona part de la seva plantilla "vol tornar a la rutina, amb voluntat de tirar endavant". Josep Carreras creu que això és un element clau per aconseguir tornar a aixecar la persiana.



Transmetre confiança als clients

El president de la federació d'hostaleria de les comarques gironines també ha afirmat que hauran de treballar per generar "confiança" en el públic. "Avui tothom té por", ha afirmat Escudero. Per això ha apuntat que ja hi ha comunitats autònomes que estan engegant campanyes de publicitat centrades en captar el client nacional. Antonio Escudero creu que és una sortida possible per salvar la temporada, perquè "el públic de proximitat ho té més fàcil".

Tot i així, els empresaris han destacat que la manera de sortir de la crisi és amb l'ajuda de les administracions. "Les empreses estan preocupades perquè els bancs són recelosos a donar crèdit", ha detallat Escudero. Per altra banda, Carreras no ho veu "gaire clar" que "els petits hotelers ens haguem d'embolicar" amb línies de préstecs amb l'Estat, ja que la "recuperació serà molt lenta" i això portarà problemes als negocis per tornar els diners.

Antonio Escudero també ha demanat "agilitzar els ERTO" que les empreses han anat presentant els últims dies. "Molts estan entrats al registre, però no aprovats" i això genera problemes econòmics i incertesa entre els empresaris.



Pèrdues milionàries

Tot i que encara no s'ha quantificat quan han perdut els empresaris en el que portem de crisi, si que han assegurat que alguns hotels grans han arribat a perdre 1,2 milions en una setmana per cancel·lacions de reserves i altres esdeveniments.

A més, veuen amb recel que Salut vulgui obrir alguns establiments per les despeses que comporta. Josep Carreras ha detallat que estan negociant la manera de posar establiments a la seva disposició amb la menor afectació possible a l'economia. El president de l'associació gironina ha garantit que el cost d'obrir un hotel d'unes 80 habitacions "pot ser d'entre 5.000 i 6.000 euros al dia" per això cal buscar la manera d'ajudar a la crisi sanitària sense comprometre la viabilitat de les empreses.

Carreras ha justificat que aquesta situació arriba en un moment "dolent" pel sector de la ciutat, ja que és just els mesos abans de tornar a créixer en facturació. A més, Josep Carreras ha recordat que els hotelers venen "d'un hivern dolent", ja que les mobilitzacions per la sentència de l'1-0, l'anul·lació de les barraques, la llevantada del mes de novembre i el temporal Gloria van suposar reduir la facturació de forma considerable i, per tant, molts hotels tenen actualment "una tresoreria molt justa".