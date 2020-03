El sector turístic dona per perduda la Setmana Santa i mira amb preocupació l'estiu

El sector turístic de Catalunya dona per perduda la Setmana Santa. El president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines ho titlla d'una "catàstrofe", mentre que el seu homòleg a l'Associació de Càmpings de Barcelona qualifica la situació de "caòtica i desesperant". El futur del sector tampoc és gaire esperançador i els principals operadors miren amb preocupació la temporada estival. Els primers estudis estimen unes pèrdues de 2,7 milions de turistes internacionals si els efectes del coronavirus no s'aturen abans de Setmana Santa, una xifra que podria arribar als sis milions si s'allarga fins a l'estiu. En termes econòmics, Exceltur parla d'unes pèrdues de fins a 60.000 milions d'euros si la crisi s'acosta als sis mesos.

La paralització del turisme comportarà també afectacions en el mercat laboral del sector. El Consell Mundial del Viatge i el Turisme (WTTC, per les sigles en anglès) fa referència a 50 milions de llocs de treballs perduts a escala global.

En aquest sentit, PIMEC Turisme considera que la "manca de previsió" en la presa de decisions ha provocat que els establiments turístics de Catalunya s'hagin vist abocats a la suspensió de l'activitat i la presentació d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).

Segons dades de la patronal, un 90% de les petites i mitjanes empreses del sector de l'hostaleria i la restauració ha experimentat una reducció de vendes o cancel·lació de reserves, un 42,2% ha patit un augment de baixes laborals i un 82,5% ha contemplat presentar un ERTO sobre la plantilla.

Les conseqüències del coronavirus en el turisme es fan evidents una setmana abans del que havia de ser 'l'operació sortida' de Setmana Santa. En qualsevol cas, els efectes aniran molt més enllà. "La impressió és que, fins i tot, es perdrà la temporada d'estiu i això és molt preocupant", ha assegurat el professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, Pablo Díaz Luque, en declaracions a l'ACN.

Un cop passi la crisi, el primer que es recuperarà serà el turisme estatal per la "sensibilització amb la comunitat local". La tornada de turistes internacionals estarà molt relacionada amb els països d'origen i la incidència del virus en aquests. Segons els estudis acadèmics elaborats després de la SARS, els estats on la malaltia pràcticament no havia incidit eren molt "reticents" a viatjar a països que n'havien patit les conseqüències.

En el cas de l'Estat, Díaz Luque apunta als italians com els turistes internacionals "més propensos" a tornar a visitar Espanya aviat. En canvi, preveu l'efecte contrari en les persones dels països nòrdics, que podrien trigar més a viatjar al territori.

Per aquest motiu, el professor ha destacat la importància de "fomentar i donar suport" a les petites i mitjanes empreses del sector, especialment en el moment de "tornar" al mercat perquè estaran "sota mínims". A més, ha reclamat baixar les taxes al sector i fer campanyes de promoció a altres països per atraure els turistes.

Una "catàstrofe" pels hotelers gironins

A les comarques gironines, des de la Federació d'Hostaleria, donen la campanya de Setmana Santa per "acabada", ja que no confien que els hotels puguin obrir al públic tot i que l'estat d'alarma podria acabar-se el dia 11 d'abril. Pel president de l'associació, Antonio Escudero, es tracta d'una "catàstrofe" ja que normalment la Setmana Santa serveix d'indicador per saber com anirà l'estiu. A més, el president ha afirmat que "la gent té por" i això farà que no es moguin gaire tot i aixecar les restriccions de mobilitat.

D'altra banda, Escudero ha avançat que la paralització actual del sector farà que els mesos d'estiu es vagi al "ralentí". Tenen "dubtes" que el sector "pugui arrencar" durant l'estiu perquè els hotels de temporada sempre tarden "unes setmanes" a estar a ple rendiment. Si durant aquests mesos els establiments no funcionen a ple rendiment, Escudero veu difícil aconseguir "els nivells d'ocupació d'altres anys".

Resignació a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre

El sector turístic de la demarcació de Tarragona assumeix que no podrà fer ni un euro de caixa aquesta Setmana Santa. L'any passat, per exemple, l'ocupació a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre va situar-se entre el 85% i el 90%. Un dels grans actius per aquestes dates en els darrers temps ha estat el turisme esportiu, que el 2019 va portar més de 25.000 esportistes a la demarcació, per participar en diferents competicions. Uns esdeveniments, principalment els de categories infantils, que serà molt complicat poder reprogramar.

La principal locomotora turística del territori, PortAventura, havia d'obrir portes aquest mateix divendres per encetar la 25a temporada, però no ho podrà fer. El parc és un destí habitual de viatges de final de curs d'escoles d'arreu de l'Estat i també algunes de França i Anglaterra, que també es mouen per la resta del territori. La gran majoria d'establiments, però, han optat per fer ERTO.

A les Terres de l'Ebre, el sector turístic també dona la temporada d'enguany completament per perduda. Malgrat que l'ordre de confinament acabés a les portes de Setmana Santa, no es reben consultes ni reserves, i fins i tot s'han cancel·lat les que tenien tancades abans de la crisi sanitària del coronavirus. El sector ja venia molt tocat pels estralls del Glòria, que va impactar fortament al delta i a tot el litoral.

"Plantejant el millor dels escenaris, que seria que l'estat d'alarma s'aixequés a finals d'abril, podem preveure que serà un estiu més que nefast i que no podrem parlar de recuperació fins a l'estiu que ve", valora Juanjo Bel, portaveu de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre (Aturebre). El sector confia que els primers símptomes de recuperació es puguin fer notar als ponts i festivitats de final d'any però "la normalitat" que es desitja no preveuen que arribi fins a l'estiu del 2021.

La costa, pendent de l'estiu

En canvi, els hotelers de Sitges confien que si l'estat d'alarma no s'allarga gaire més del què ha anunciat el govern espanyol es pugui "salvar" la temporada d'estiu. Oskar Stöber, president del Gremi d'Hostaleria de Sitges, té clar que un cop puguin tornar a obrir portes la recuperació "no serà d'un dia per l'altre" perquè mercats com l'americà o l'anglès quedaran "molt tocats" però que amb el turisme de proximitat es pot tancar un estiu, com a mínim, "decent".

"Aquest escenari el contemplem amb un estat d'alarma d'un mes o mes i mig, si la cosa va més enllà, tot serà més complicat", alerta Stöber. En aquest sentit s'han pronunciat també des de la costa del Maresme. Allà els hotels van tancar fins i tot abans que ho obligués l'estat i esperen poder reobrir a principis de maig: "Més enllà d'això, la temporada turística se'ns estaria complicant molt més", assegura el president del Gremi d'Hostaleria del Maresme, Jordi Noguera.

Davant l'actual situació de paràlisis, Stöber explica que la totalitat d'establiments del municipi han hagut de presentar ERTO o acomiadar el personal temporal amb el compromís de tornar a contractar-lo a tots de forma "gradual" quan l'alerta sanitària quedi enrere i tot "torni al seu lloc". "Hem d'intentar col·laborar mantenint el personal mínim per fer manteniment, per exemple, però no ens ha quedat més remei que acomiadar a tothom", lamenta.

Al Maresme, en aquesta època de l'any, el percentatge d'establiments oberts era encara baix. Segons el president del gremi, la majoria d'hotels afectats pel tancament són a Calella, Pineda de Mar i Santa Susanna. Noguera explica que ara per ara és difícil quantificar l'impacte econòmic d'aquesta decisió i la manera en com es gestionaran les plantilles, tenint en compte que molts dels treballadors eren fix discontinu.

A més, els representants hotelers expliquen que també s'han posat a disposició de les autoritats sanitàries alguns establiments. A Sitges, aquest dimecres ja es van traslladar una vintena de pacients de l'Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes a l'Hotel Melià. També al Maresme s'han ofert hotels per allotjar pacients lleus, com l'Hotel Oasis Park de Calella, que ho va anunciar aquest dijous.

A l'espera de conèixer la "lletra petita" de les mesures econòmiques de l'Estat, la Generalitat i el mateix ajuntament de Sitges, Stöber, en clau municipal, reclama uns mínims per facilitar la recuperació del sector que impliquen ajornar la taxa turística aquesta temporada, ajornar el pagament de l'IBI, i, sobretot, destinar els recursos suficients a la promoció turística per captar clients de proximitat, és a dir, aquells que estan a tres o quatre hores en cotxe de Sitges.

D'altra banda, més enllà de l'impacte de la crisi del coronavirus, el sector recorda que el Maresme també pateix encara les destrosses del temporal Glòria i demana a les administracions que tan bon punt es puguin tornar a activar els treballs de reparació del front marítim es faci sense demora. "Tenim un problema gran amb el coronavirus però darrere hi ha un espai molt malmès com és la platja amb el qual cal treballar molt i que no podem oblidar".

La Catalunya Central mira l'estiu "amb esperança"

Entre els principals atractius turístics a la Catalunya Central hi ha Montserrat, on habitualment tant l'hotel com les cel·les ronden el complert els dies forts de Setmana Santa. Tot apunta que aquest 2020 no podran obrir portes.

Al Berguedà, les cases de turisme rural ja donen la Setmana Santa per perduda. El president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, explica que la majoria d'establiments de la comarca fa dies que han començat a posposar les reserves. "De moment es queden aturades i el que oferim als clients és mantenir la paga i senyal durant un any o, si volen, retornem els diners", explica, tot afegint però, que són pocs els associats que s'atreveixen "a tancar noves dates".

Ara per ara, el turisme berguedà comença a fixar ja la mirada en l'estiu, amb l'esperança que persones que potser tenien intenció de marxar fora, optin per quedar-se a Catalunya.

Una situació similar és la que es viu a Osona. Des de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme del Moianès i d'Osona, Antoni Dinares reconeix que els establiments són conscients que "estranyament" podran obrir per Setmana Santa.

Afortunadament, afegeix, es tracta d'hotels on habitualment es reserva "amb poca antelació" pel que no tenien les instal·lacions plenes. Pel que fa a les reserves que sí que es van fer, diu, "han quedat a l'aire esperant notícies". A diferència d'altres zones del territori, Dinares no es mostra massa optimista amb la campanya d'estiu, que recorda que habitualment no es tracta "de la millor de l'any" per a la comarca.

El Pirineu estava registrant la millor temporada d'esquí de la història

El coronavirus ha fulminat el que havia de ser la millor temporada d'esquí de la història. Així ho ha assegurat el cap de màrqueting i promoció del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, que també ha lamentat que el sector està vivint el "confinament amb resignació". En aquest sentit, ha assegurat que la Setmana Santa preveia una ocupació "altíssima" però la pandèmia ha provocat el tancament de les estacions d'esquí, els serveis turístics i els allotjaments.

"És una situació trista però és el que toca fer", ha afegit Alegre, que també ha destacat que des del Patronat estan llençant missatges per les xarxes socials amb imatges "bucòliques" de llocs turístics de la demarcació però amb la consigna clara que ara toca "quedar-se a casa". Alegre ha remarcat que quan se surti d'aquesta situació estaran "preparats", ja que han començat a treballar en una activitat promocional que apostarà pel turisme de proximitat una vegada s'aixequi el confinament.

Futur "molt negre" pels càmpings

Els càmpings de la demarcació de Barcelona veuen el futur "molt negre" i no saben com es refaran de la situació. "És caòtica i desesperant, molts dels nostres establiments han hagut d'aplicar un ERTO i estem molt amoïnats perquè no sabem fins quan s'allargarà tot plegat", assegura el president de l'Associació de Càmpings de Barcelona, Francesc José Caballé.

Explica que tots els negocis han hagut de tancar i que s'han cancel·lat totes les reserves de Setmana Santa. "Ens està costant de gestionar, perquè no només no ingressarem ni un euro, sinó que a més hem de retornar tots els diners que els clients havien deixat a compte", lamenta. Caballé detalla que en alguns casos han pogut ajornar-les "de forma excepcional", però remarca que aquesta no és la tendència habitual.

A més, assenyala que molts càmpings també es veuran afectats per la suspensió del Gran Premi de Fórmula 1 de Montmeló, previst pel 10 de maig. "No només ens quedem sense Setmana Santa, també sense un altre esdeveniment que ens suposa una injecció econòmica important com és aquest", comenta Caballé que confia que l'esdeveniment esportiu se celebri més endavant.

Així mateix, espera que de cara a l'estiu els establiments puguin estar funcionant perquè "si no, molts ho passaran realment malament" i serà "un cop molt dur" per a tot el sector.