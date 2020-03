Ja hi ha més de mig milió de treballadors catalans afectats per un ERTO

Catalunya manté la tendència a l'alça i ja té prop de 509.000 treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), 50.000 més que aquest divendres, segons les últimes dades del departament de Treball, una xifra que s'ha més que duplicat en una setmana. En concret, hi ha 7.042 empreses més que s'han acollit a la mesura en un dia, quan n'eren 58.843, i se situen ja en les 65.885. La segona setmana d'estat d'alarma havia començat amb 244.260 treballadors afectats per 26.290 expedients de regulació temporal de l'ocupació. Durant la setmana el nombre d'afectats per ERTO han superat el llindar de 390.000 aturats que hi havia al febrer a Catalunya.

A Barcelona els expedients ja se situen en els 47.244 per a 397.783, molt per sobre dels 41.992 expedients i 358.215 persones d'aquest divendres. El segon territori amb més expedients continua sent Girona, amb 7.499 que afecten 48.396 empleats, un increment respecte els 6.801 ERTO per 44.238 persones de divendres.

Al Camp de Tarragona ja hi ha 5.671 expedients per a 34.344 treballadors, pujant respecte els 5.169 expedients per a 31.778 treballadors de divendres. Quant a les Terres de l'Ebre, els expedients se situen ja en les 1.679 empreses i 6.755 empleats, prop de 200 més em un dia, quan es tenia constància de 1.493 ERTO que afectaven 6.112 treballadors.

Per últim, a Lleida ja té 3.792 expedients d'empresa per a 21.651 assalariats, per sobre dels 3.388 expedients i 18.839 persones de divendres.