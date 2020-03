Alerten d'un increment del cibercrim aprofitant el teletreball

Els Mossos d'Esquadra alerten d'un increment del cibercrim. En concret, tenen detectades campanyes actives per segrestar dades a canvi d'un rescat econòmic, així com estafes fent-se passar per empreses, entitats bancàries o organitzacions per aconseguir dades o informació confidencial, incloent comptes bancaris i claus secretes. S'aprofiten de l'increment del teletreball i de la necessitat d'obtenir informació sobre el coronavirus per accedir a ordinadors d'empreses o particulars. Els Mossos recomanen que s'incrementin les mesures de seguretat i es desconfiïn dels correus electrònics, missatges de mòbil i informacions que no provinguin d'organismes i entitats governamentals o oficials.

L'increment massiu del teletreball i de l'ús particular de dispositius electrònics s'ha convertit en una finestra d'oportunitat per a aquests delinqüents, que han vist la possibilitat d'obtenir dades de caràcter empresarial, privades o de targetes i comptes bancaris.

Les principals amenaces detectades fins al moment consisteixen en les següents campanyes fraudulentes: enviament de correus amb arxius adjunts maliciosos; distribució d'aplicacions mòbils que suposadament permeten fer seguiments de l'evolució del coronavirus però que en realitat segresten el terminal telefònic; enviament de correus electrònics fent-se passar per l'OMS o altres organismes sanitaris amb la finalitat de distribuir programari maliciós; distribució de mapes de seguiment d'infeccions del virus suposadament legítims des d'on s'instal·la un programari maliciós per prendre el control del sistema; accions de frau vinculades a la demanada de diners o donacions per lluitar contra el virus, i campanyes contra persones o fins i tot governs usurpant la identitat d'organismes oficials o entitats bancàries per obtenir dades econòmiques.