Els «riders» critiquen que se'ls mantingui com a servei essencial

Els riders que fan entregues a domicili per a empreses com Glovo, Deliveroo o Uber Eats critiquen que el nou BOE que decreta el confinament total els mantingui com a servei essencial. "Estem convençuts que no ho som. Aquests dies no repartim res de farmàcia ni parafarmàcia com les plataformes volen vendre sinó que principalment portem menjar ràpid de cadenes com Burger King, KFC o McDonald's", ha comentat a l'ACN el portaveu del sindicat Free Riders, Robert Castro. "Això tothom entén que no és un servei bàsic ni essencial", ha puntualitzat Castro, que ha demanat la modificació del reial decret i també ha lamentat que els treballadors estiguin repartint aquests dies "sense cap mesura de protecció i higiene" contra el coronavirus.

"Dues de les plataformes van dir que proveirien els seus riders amb guants i mascaretes però és mentida. Van fer el comunicat anunciant-ho formalment, però aquest material de protecció no ha arribat mai. Estem abandonats", ha destapat el portaveu del sindicat Free Riders. Per tot plegat, les demandes són clares i explicitades a través de l'entitat estatal Riders por Derechos: la principal seria la modificació del reial decret i la no inclusió dels serveis de menjar a domicili d'hostaleria i restauració.

"Portar hamburgueses, sushi o burritos és necessari? Val la pena arriscar la salut del treballador del restaurant, del rider i del client?", es qüestiona l'entitat.

"Hauríem de tenir el dret a quedar-nos a casa i cobrar la prestació", ha reblat Castro. "I, si aquesta reclamació no és atesa, almenys que s'apliquin les màximes mesures de seguretat per als riders. Que siguin contractats, preparats i protegits", ha enumerat el portaveu de Free Riders.

A banda, també es reclama que hi hagi una limitació clara dels productes bàsics i essencials que poden portar els riders, amb un pes màxim i una identificació dels col·lectius vulnerables. "A nivell de riders, però, hi ha certa divisió. La majoria estan en un cercle viciós: son falsos autònoms i, si estan confinats, no ingressen un euro", ha reconegut Castro. "I aquí no hi ha ni ERTO ni prestació d'atur. Estem fora de tot això. Llavors, la precarietat els aboca a la necessitat de repartir i anar en contra d'aquestes reivindicacions de Free Riders i Riders por Derechos", ha puntualitzat Castro, que sí ha precisat que un altre sector de riders "és partidari de parar".

"Patiment psicològic molt fort"

"El que és compartit per tothom és que s'està treballant sota un patiment psicològic molt fort. Hi ha un estrès brutal entre els riders davant l'exposició al coronavirus", ha afegit el portaveu del sindicat Free Riders. Finalment, Castro ha avançat que hi ha "rumors" de diferents treballadors amb simptomatologia de la covid-19, però cap cas concret. "Al nostre sindicat no ha arribat cap rider amb noms i cognoms que ens digui que està infectat per coronavirus, confinat a casa o ingressat a l'hospital", ha afirmat. "Si això passa, farem totes les accions legals pertinents per denunciar-ho. Seria molt greu", ha conclòs el portaveu del sindicat Free Riders.