El Govern aprova un subsidi per a empleades de la llar i els temporals acomiadats

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un subsidi extraordinari per desocupació per a treballadors temporals sense haver generat dret a cap prestació.

El vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, ha assegurat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que amb aquesta mesura, que arribarà als 440 euros mensuals, s'amplia la cobertura per protegir noves situacions de treballadors afectats per la crisi sanitària.

En concret, protegirà aquells treballadors el contracte temporal dels quals hagi arribat a la seva fi després de la declaració de l'Estat d'Alarma, amb un subsidi d'atur excepcional, sense requisit de carència, per als que no tinguin la cotització necessària per accedir a una altra prestació o subsidi. El Govern també ha donat llum verda a un subsidi d'atur temporal que poden sol·licitar les empleades de la llar, que fins ara no comptaven amb aquest dret, si es queden a l'atur o veuen reduïdes les seves hores de treball en aquesta crisi del coronavirus.

Segons han explicat des del Ministeri de Treball, la quantia serà del 70% de la base de cotització de l'empleada de llar.