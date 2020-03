El Govern mobilitzarà 700 milions en ajudes per poder pagar els lloguers

El Govern ultima un paquet de mesures per ajudar els inquilins que tinguin problemes per pagar el lloguer dels seus habitatges a causa de l'actual situació de crisi sanitària, paralització d'activitats i estat d'alarma que suposarà mobilitzar uns 700 milions d'euros. El pla inclou una línia de «microcrèdits» avalats per l'Estat d'uns 100 milions d'euros per als qui tinguin el seu pis llogat a particulars o petits propietaris i una moratòria de fins a quatre mesos en el pagament de la renda per als inquilins de grans propietaris d'habitatges.

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, presentarà aquesta proposta al Consell de Ministres d'avui mateix. Tot i això, el pla està fins i tot pendent de perfilar i concretar alguns «serrells» en el marc de la negociació que es manté sobre aquest tema amb Podem. Un dels punts encara oberts a la negociació resideix en la forma en què se saldaria el deute que s'acumuli amb els quatre mesos de moratòria de pagament que es pretén permetre als inquilins dels grans propietaris de pisos. Mentre Podem pretén que aquest deute no es pagui, la proposta del Ministeri passa perquè l'inquilí pugui fer-hi front en «còmodes terminis i en un període d'entre tres i deu anys».

En concret, el pla que ultima el Ministeri que dirigeix Ábalos estableix un primer punt pel qual es determina la paralització de tot procés de desnonament durant un període de sis mesos. Així mateix, la proposta estableix una pròrroga automàtica de sis mesos per a tots els contractes de lloguer la vigència del qual conclogui coincidint amb el període d'estat d'alarma.

En tercer lloc, el pla estableix la possibilitat de comptar amb una moratòria de quatre mesos en el pagament del lloguer als inquilins de pisos propietat de grans tenidors d'habitatges en renda la situació econòmica dels quals es vegi afectada per l'actual crisi.

Per a aquells que visquin en un pis llogat a un particular o un petit propietari, el gruix del col·lectiu de ciutadans que viuen en renda (al voltant del 90% del total), l'Executiu habilitarà a través de l'ICO una línia de «microcrèdits» estimada en uns 100 milions d'euros. Les famílies o ciutadans que recorrin a aquests crèdits per no poder atendre el pagament dels seus lloguers comptaran amb un termini d'entre tres i sis anys per retornar-los.

A més, el pla d'Ábalos per al lloguer té en compte un tercer supòsit, el d'aquelles persones que no sols estiguin afectades per la crisi sinó que es trobin en situació «ruïnosa». En aquests casos, s'habilitarà part dels fons del Pla Habitatge.

D'aquesta forma, la suma de totes les mesures i iniciatives suposarà la mobilització de fons per import d'uns 700 milions d'euros per fer costat als qui s'enfrontin a dificultats per atendre el pagament mensual del lloguer per l'actual situació.

Amb aquest paquet de mesures que avui aprovarà el Govern, es pretén donar resposta a les demandes sobre aquest tema plantejades després que en el primer paquet d'ajudes econòmiques ja s'incloguessin ajudes al pagament d'hipoteques.



Molts propietaris particulars

A Espanya, el mercat del lloguer està completament atomitzat, atès que el gruix de l'oferta procedeix de propietaris particulars, si bé en els últims anys ha començat a professionalitzar-se per la proliferació de les socimis.

Pel que fa al 5% restant del mercat que està en mans d'empreses i fons, els grans titulars de pisos són el fons estatunidenc Blackstone, amb uns 20.000 actius a través de diferents socimis, i després signes com el grup Azora, amb uns 7.000 pisos, i socimis com Témpore, la participada per la Sareb, amb una mica menys de 3.000.