L'empresa gironina Frit Ravich presenta un ERTO que afecta tota la plantilla de 990 treballadors

L'empresa gironina Frit Ravich, amb seu a Maçanet de la Selva, ha presentat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) temporal per a tota la plantilla arran del coronavirus. L'expedient, que ja s'ha negociat amb el comitè, afecta els 990 treballadors de la firma, a qui se'ls reduirà la jornada en un 50%. L'ERO té una durada de tres mesos. La directora general de Frit Ravich, Judith Viader, subratlla que s'aplicarà de manera "solidària", per evitar afectar més el personal de les línies i branques de negoci que s'han vist tocades de ple per l'estat d'alarma (com les vendes a impuls i hostaleria). Frit Ravich, que produeix i distribueix patates, snacks, fruits secs i llaminadures va tancar el 2019 facturant 251,5 milions d'euros (MEUR).

L'estat d'alarma per la covid-19, que ha suposat el tancament del petit comerç i l'hostaleria, ha portat Frit Ravich a presentar un ERTO. L'empresa, que ja ha entrat l'expedient telemàticament, el justifica per causes productives, perquè el seu sector –l'alimentari- és un dels que es considera essencial mentre duri el confinament pel coronavirus.

L'ERO temporal, que ja s'ha acordat amb el comitè, afectarà tota la plantilla –en total, 990 treballadors- a qui se'ls reduirà la jornada en un 50%. L'expedient es començarà a aplicar a partir d'aquest dimecres 1 d'abril i tindrà vigència fins a finals de juny.

Segons concreta Viader, s'ha decidit fixar aquest termini de tres mesos "per precaució". També tenint en compte que el producte de Frit Ravich té part "d'estacional", i que les vendes que es fan a l'estiu –sobretot, al sector turístic- són "importants" per a l'empresa. En cas que l'estat d'alarma per la covid-19 s'aixequi abans, però, la directora general ja avança que també ho farà l'afectació de l'ERO.

Judith Viader ha volgut agrair la comprensió del comitè a l'hora de negociar l'expedient. La directora general de Frit Ravich destaca, a més, que l'ERTO s'ha decidit aplicar de manera "solidària"; és a dir, que afectarà tothom per igual, i no només els treballadors de les línies i branques de negoci que s'han vist més tocades. "S'aniran fent torns rotatius, tant a fàbrica com a oficines, amb l'objectiu que ningú vagi al 100% a l'atur", concreta.

De les branques de negoci que té Frit Ravich, les que s'han vist més afectades per l'estat d'alarma són les de l'hostaleria i la compra per impuls. És a dir, bars, restaurants, hotels, botigues de llaminadures... Representen entre el 40 i el 50% de la xifra total de negoci, i s'han vist reduïdes pràcticament a zero. I si bé les vendes a supermercats i grans superfícies han augmentat, no ho han fet prou com per poder equilibrar la balança.

"Hem decidit presentar un ERTO per garantir el futur de l'empresa i de totes les famílies que en formen part", diu Judith Viader. La directora general destaca que, de fet, tot l'equip de Frit Ravich ja és en si "una gran família", i que un cop passi l'estat d'alarma, "la voluntat és tornar a la normalitat absoluta i proporcionar bons moments tant als nostres clients com als nostres consumidors".



4.800 referències i 251,5 MEUR

Frit Ravich va tancar l'exercici facturant 251,5 MEUR. La firma gironina compta amb un catàleg de 4.800 referències, entre les quals destaquen les patates, llaminadures i snacks. D'aquestes, 800 són pròpies (i la resta, d'altres marques que distribueixen).

Abans d'entrar en vigor l'estat d'alarma, Frit Ravich produïa setmanalment 73,9 tones de patates xips, 38,4 tones d'snacks i crispetes i 215,3 tones de fruits secs. A més, des del seu centre logístic de Maçanet de la Selva, diàriament l'empresa preparava 5.100 comandes i operava 290 rutes arreu del territori estatal, on arribava a 50.000 punts de venda (repartits entre els diferents canals).

Actualment, Frit Ravich té 37 delegacions comercials repartides per tot Espanya, illes Balears i Canàries. El 5% de la seva facturació s'exporta i es ven a 20 països diferents.