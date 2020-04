Comença la campanya de la renda

La campanya de la renda i patrimoni del 2019 comença aquest dimecres 1 d'abril per modificar i presentar els esborranys de les declaracions, el termini de les quals s'allargarà fins el 30 de juny, després que l'Agència Tributària hagi mantingut el calendari malgrat la crisi sanitària.

L'Agència Tributària ha considerat "especialment important" en les circumstàncies actuals mantenir la campanya de la renda perquè els contribuents puguin rebre les devolucions com abans millor, atès que el 70% de les declaracions surten a retornar i gairebé el 90% es fan per internet.

D'aquesta manera, es mantenen els terminis de la campanya malgrat la petició dels tècnics d'Hisenda (Gestha) d'allargar-la fins al setembre.

Els contribuents ja es poden subscriure a l'app de l'Agència Tributària i accedir a les seves dades fiscals a la pàgina web de l'AEAT a través del sistema REN0, el certificat o la Cl@ve PIN, així com amb l'aplicació, i també poden sol·licitar el número de referència des del passat 6 de març.

Els usuaris podran gestionar a partir de dimecres les declaracions per internet, a través del servei de tramitació Renda Web, i de l'app, de la mateixa manera que fer ús del servei telefònic d'informació tributària de la renda (901 33 55 33 o 91 554 87 70), que funciona tot l'any.

No obstant això, el termini per sol·licitar cita prèvia a 'Le llamamos', en el qual l'AEAT truca al contribuent, s'ajorna i es podrà fer del 5 de maig al 29 de juny, per internet, per l'app, o per telèfon automàtic (901 12 12 24 o 91 535 73 26) o el telèfon amb atenció personal (901 22 33 44 o 91 553 00 71).

Així mateix, a partir del 5 de maig es podrà sol·licitar una cita prèvia per fer les declaracions a les oficines de l'AEAT i altres entitats col·laboradores, fins el 29 de juny. L'atenció presencial, amb cita prèvia, a les oficines de l'Agència Tributària i altres entitats col·laboradores, com comunitats autònomes, ajuntaments o registres s'ha fixat el 13 de maig.