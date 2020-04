L'Ibex-35 tanca el pitjor mes de la seva història amb una baixada del 22,21%

L'Ibex-35 va tancar ahir el pitjor mes de la seva història amb una caiguda del 22,21%, la qual cosa ha portat el selectiu a situar-se en els 6.785,4 punts. En el que va d'any, el principal índex espanyol ha perdut prop d'un 30% del seu valor. El selectiu s'ha comportat així en un context marcat per l'expansió del coronavirus a Espanya i la resta del món, la declaració de l'estat d'alarma al país i l'aprovació de mesures urgents de caràcter extraordinari per combatre els efectes de l'aturada econòmica.

Ahir mateix, el Consell de Ministres va aprovar un tercer paquet de mesures addicionals, que inclou una moratòria de quotes a autònoms i pimes, ajudes al lloguer amb suspensió de desnonaments durant sis mesos en benefici de 500.000 famílies vulnerables que tenen contracte de lloguer, un subsidi per a empleats temporals i també per a empleades de la llar, entre d'altres. Aquestes mesures es van aprovar en un context de frenada econòmica pràcticament total, amb la paralització de les activitats no essencials fins almenys el 9 d'abril. La paralització de les activitats no essencials, a través d'un permís retribuït recuperable, suposa un enduriment de l'estat d'alarma inicialment decretat pel govern de Pedro Sánchez.

D'altra banda, els inversors van conèixer ahir que l'activitat de l'economia xinesa ha registrat al març un fort rebot, després de l'històric enfonsament observat al febrer arran de l'impacte del coronavirus i de les mesures de contenció implementades, segons reflecteix l'índex de gerents de compres (PMI).



Jornada amb números verds

Malgrat la històrica caiguda mensual, l'Ibex-35 va tancar la sessió d'ahir amb una alça de l'1,88%. En el costat dels guanys s'hi van col·locar valors com Repsol (+9,75%), ACS (+9,36%), ArcelorMittal (+8,81%), Ence (+8,23%), Colonial (+7%) i Acerinox (+6,7%). En la part baixa de la taula s'hi van situar Red Eléctrica (-3,31%), Bankia (-2,58%), Cellnex (-2,33%), Amadeus (-0,99%), Aena (-0,78%), Mapfre (-0,19%) i BBVA (-0,15%).

La resta de borses europees també van concloure en «verd» la jornada d'ahir, encara que amb avanços no tan pronunciats com els de l'índex espanyol, exceptuant el Ftse 100 de Londres, que va repuntar un 1,8%. La resta de places van registrar pujades del 0,4% per al Cac 40 de París, del 1,22% per al Dax de Frankfurt i del 1,06% per al Mib de Milà.

El preu del barril de petroli de qualitat Brent, de referència a Europa, cotitzava a la baixa fins a situar-se en els 22,7 dòlars, mentre que el West Texas Intermediate (WTI), referència per als Estats Units, se situava sobre la cota dels 20 dòlars.

Per part seva, la prima de risc espanyola pujava a 114 punts bàsics, amb l'interès exigit al bo a deu anys en el 0,674%, mentre que la cotització de l'euro enfront del dòlar s'ampliava a 1,1016 «bitllets verds».