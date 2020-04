Moratòria de sis mesos en el pagament de les quotes d'autònoms

El Govern espanyol va aprovar ahir una moratòria de sis mesos del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social per als autònoms i també per a empreses. A més, va decretar l'ajornament del pagament dels deutes a la Seguretat Social fins al 30 de juny, així com la moratòria sense interessos del pagament de les quotes pels dies treballats del mes de març. Són mesures del paquet econòmic i social aprovat per «complementar» les altres iniciatives de caràcter econòmic. La suspensió del pagament de les quotes era una de les demandes del col·lectiu de treballadors per compte propi i de l'oposició que va considerar «insuficients» les mesures decretades fins ara.

«Entenc que podran sol·licitar la devolució de la part que no correspongui» al pagament dels dies treballats, ha exposat la vicepresidenta tercera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, preguntada pels autònoms que ja han pagat la quota de març. Calviño va remarcar que el col·lectiu d'autònoms ha estat atès fins ara «de forma especial». La portaveu del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va afirmar que el nou paquet de mesures aprovat «complementa» els de setmanes anteriors.

«Amb això entenem que donem resposta a totes les situacions que s'han anat produint i permetran anar recuperant la normalitat que anhelem», va manifestar Montero en roda de premsa després del Consell de Ministres.



Arriba tard

El president de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor, va criticar ahir, a través d'un videocomunicat, la tardança del Govern, des que es va decretar l'estat d'alarma, en aprovar la moratòria de les cotitzacions dels treballadors autònoms. En aquesta línia, va lamentar que, precisament ahir, 3,2 milions d'autònoms d'Espanya van haver de pagar la quota del mes de març: «Ja ho podien haver fet abans [aprovar la moratòria] i haver evitat que molts autònoms paguessin aquesta quota», expressava Amor.

Per la seva banda, la Cambra de Comerç de Barcelona va considerar «insuficient» la moratòria del pagament de les cotitzacions i va exigir, «mesures urgents» per protegir els autònoms, que van valorar com el col·lectiu més afectat per aquest cessament de l'activitat. Autònoms Pimec també va queixar-se que es cobressin íntegrament les quotes de març i que no s'hagués optat per la suspensió o ajornament automàtic del pagament.



«Subjectes a interpretació»

A criteri de la patronal Foment del Treball, les mesures són positives per a l'activitat econòmica però «no responen a la urgència que requereixen empreses i ciutadans». En un comunicat, l'entitat presidida per Josep Sánchez Llibre lamenta que queden fora de la moratòria bona part dels impostos i, en molts casos, «el cost d'aquestes mesures repercuteix directament en les empreses». Entén que aquestes mesures «estan subjectes a la interpretació de successives ordres ministerials i a l'aprovació d'un excessiu procés burocràtic».

Des dels sindicats majoritaris, CCOO i UGT, consideren que el nou decret llei «també contribuirà a alleugerir la situació de les pimes i dels autònoms» durant la crisi del coronavirus. Tant CCOO com la UGT creuen que les mesures aprovades responen a les demandes presentades i demanen que «se segueixi avançant» en l'adopció de mesures per «no deixar ningú enrere».