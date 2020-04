El Sindicat de Llogaters manté la vaga de pagament tot i les mesures del Govern

El Sindicat de Llogaters de Catalunya, i més d'un centenar d'entitats i plataformes –entre les quals hi ha el Sindicat de Llogateres de Girona–, han fet una crida a fer vaga del pagament dels lloguers durant aquest mes d'abril. Les entitats van iniciar aquesta convocatòria fa 15 dies amb l'objectiu de pressionar i aconseguir mobilitzar l'executiu central perquè prengués mesures davant la situació de vulnerabilitat a la qual es poden enfrontar aquelles persones que arran de la crisi sanitària del coronavirus no poden assumir les despeses del lloguer. Tot i que ahir després del Consell de Ministres es van conèixer les mesures proposades per l'executiu central, el Sindicat de Llogaters de Catalunya va respondre ràpidament que les propostes del Govern «són totalment insuficients»: «És intolerable que les persones més afectades per la crisi hagin de seguir pagant els lloguers inflats per l'especulació a costa d'endeutar-se. Això significa que no estan considerant l'augment de l'escletxa entre ingressos i despeses familiars», van expressar a través d'un comunicat. A l'espera que les mesures quedin concretades en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), des de l'entitat també van criticar que les accions proposades per l'executiu de Pedro Sánchez «augmenten el deute públic per permetre que el mercat immobiliari, el major responsable de l'especulació a Espanya, surti intacte d'aquesta crisi, quan a la resta se'ns demana 'doblegar l'esquena'» i per això demanen la suspensió del pagament dels lloguers. Per la seva banda, des del Sindicat de Llogateres de Girona, Aliou Diallo apunta que d'ençà que va començar l'estat d'alarma han habilitat un correu on han rebut centenars de queixes d'usuaris que no poden pagar l'arrendament: «El patró que veiem són persones que depenen dels seus ingressos per pagar el lloguer i s'han quedat sense feina o no poden treballar i han deixat d'ingressar uns diners que són bàsics per assumir aquest pagament». Diallo subratlla que «cal protegir la gent que queda desprotegida per part de l'administració».



Caixa de solidaritat

Les plataformes que han convocat aquesta vaga han fet una pàgina ( suspensionalquileres.org) on detallen tots els arguments i també han iniciat una caixa de solidaritat a escala estatal amb l'objectiu de recaptar fins a 100.000 euros per finançar l'assessorament legal dels qui s'adhereixin a la vaga.