Cau un 90% el negoci de les gasolineres per les restriccions de mobilitat

Les vendes a les gasolineres han caigut fins a un 90% a causa de les restriccions de mobilitat dictades pel Govern per fer front al coronavirus. L'Associació d'Estacions de Servei de Girona va determinar, a través d'un comunicat emès ahir, que les conseqüències per a les gasolineres associades «estan sent nefastes» i per això demanen establir uns serveis mínims. El ministre de Transports, José Luis Ábalos, va remarcar que la mobilitat ha caigut un 89% amb relació a les dades habituals per a l'època de l'any, i això significa menys consum de carburant. No obstant això, les gasolineres són considerades un servei essencial, és a dir, estan obligades a obrir.

En declaracions a Diari de Girona, la presidenta de l'Associació d'Estacions de Servei de Girona i de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei (Agrucaes), Margarita Alcántara, va assenyalar ahir que des de l'associació no critiquen el descens de mobilitat, «al revés, és normal! És el que ha de fer la població, quedar-se a casa», però afegia que «no té cap sentit continuar mantenint el 100% de les estacions de servei obertes quan la mobilitat s'ha reduït a mínims històrics».

Prop de 250 gasolineres de les comarques gironines, i més de 1.400 a Catalunya, estan obligades a continuar obertes cada dia, tot i veure reduïdes les vendes. «Tenim l'obligació de tenir els negocis oberts, tot i que estan facturant un 90% menys tot i tenir les mateixes despeses de personal i subministres», explicava la gerent de l'estació de servei de Quart, que assenyalava que es troben en un moment molt difícil que «en breu podria convertir-se en desesperant».

Davant d'aquesta situació, la Confederació Espanyola d'Empresaris d'Estacions de Servei (CEEES), de la qual tant l'Associació d'Estacions de Servei de Girona com Agrucaes formen part, ha reclamat al Govern l'establiment d'uns serveis mínims que garanteixin l'adequat proveïment de carburant dels serveis essencials –transport sanitari, vehicles de transport de mercaderies, de les forces i cossos de seguretat de l'Estat?– i, al mateix temps, que permetin a les estacions de servei que ho desitgin tancar temporalment fins que es recuperi la normalitat. El gerent de l'estació de servei de Puigcerdà, Jordi Armengol, va subratllar que seria «molt important» poder aplicar serveis mínims «i poder-nos acollir a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO)», perquè si aquesta situació s'allarga molt «no podrem sobreviure degut a les pèrdues que tindrem», va dir. «S'està posant en risc centenars de llocs de treball tant a la província de Girona com a tot Catalunya», subratllava Alcántara, i explicava que moltes estacions han tingut «dificultats a l'hora de pagar les nòmines de març i a moltes els resultarà molt complicat pagar les d'abril». Per aquest motiu, «si el Govern no pren mesures urgentment» posarà en perill la viabilitat de moltes pimes del sector.