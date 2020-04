Hinojosa activa un pla de seguretat per evitar contagis mentre segueix la producció

La paperera Hinojosa de Sarrià de Ter (Gironès) ha posat en marxa un pla de seguretat específic per als seus treballadors, amb l'objectiu d'evitar els contagis per coronavirus, seguint les directrius que marquen les autoritats sanitàries. I és que la gironina, és una de les fàbriques que realitzen una activitat de les considerades essencials durant l'estat d'alarma, ja que produeix el paper amb el qual es fan els envasos i embalatges de molts productes d'alimentació que es troben als supermercats. Entre les mesures adoptades destaca la implementació d'un protocol de reforç de la neteja i desinfecció de les plantes. S'obliga al personal a treballar amb mascaretes i guants, a més de distribuir gels desinfectants a la fàbrica gironina.

També s'han prohibit els desplaçaments entre plantes i les reunions presencials, que s'han substituït per teletreball en els casos que sigui possible. També s'han distribuït torns i descansos i per evitar coincidències a les zones comunes entre treballadors. A més, la companyia compta amb un protocol de comunicació i actuació per al cas que algun treballador estigui en quarantena, presenti símptomes d'haver-se contagiat o sigui diagnosticat de la covid-19.



Aturen els treballs en una de les basses



Una altra mesura que s'ha adoptat és la limitació de les visites de treballadors de fora de l'empresa, excepte en cas de necessitat. El motiu, és garantir la continuïtat de la producció i dels projectes clau de la companyia.

En aquest sentit, la fàbrica de Sarrià de Ter ha facilitat la continuïtat de les obres de millora de les instal·lacions de la depuradora. Així, s'han cobert tots els focus d'olor a excepció d'una de les basses, ja que les noves mesures aprovades en Consell de Ministres diumenge passat, 29 de març, obliguen a l'empresa encarregada de l'execució d'aquestes obres a aturar la seva activitat.

Està previst reprendre els treballs a principis de juny, sempre que la situació d'estat d'alarma ho permeti.