L'atur puja un 3,63% a les comarques gironines durant el mes de març

L'atur ja ha començat a reflectir la crisi del coronavirus i ha pujat un 3,63% a les comarques gironines durant el mes de març. Les dades publicades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social recullen que a la demarcació ara mateix hi ha 39.279 desocupats inscrits a les llistes. Són 1.377 més que ara fa un any i set de cada deu pertanyen al sector serveis; precisament, un dels més tocats per l'estat d'alarma per la covid-19 (perquè és el que concentra el comerç i l'hostaleria). A tots aquests desocupats, però, s'hi sumen els treballadors afectats pel devessall d'expedients de regulació d'ocupació temporals (ERTO) i que aquesta estadística del Ministeri no inclou. A la demarcació, ja són 54.638 empleats.