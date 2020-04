La Cambra xifra en un terç les empreses que preveuen presentar concurs de creditors

Un terç de les empreses catalanes creuen que hauran de presentar un concurs de creditors a conseqüència de la crisi del coronavirus. Aquesta és la principal conclusió de la segona consulta de la Cambra de Comerç de Barcelona sobre l'impacte de la covid-19 en el teixit empresarial.

Segons les dades, un de cada dos empresaris està demanant finançament addicional per fer front a aquesta crisi. Un 40% dels autònoms asseguren no complir els requisits suficients per poder demanar els ajuts públics plantejats pel govern espanyol, mentre que un altre 15% ha decidit cessar l'activitat a causa de la crisi. "No són bones notícies", ha assegurat el president de la Cambra de Comerç Catalana, Joan Canadell, en declaracions a l'ACN.

Concretament, l'enquesta preguntava a les empreses si s'estaven plantejant fer un concurs de creditors pel coronavirus, amb quina situació econòmica s'identificaven més com a autònoms o petites i mitjanes empreses i quina era la situació creditícia enfront de la nova situació. En aquest sentit, un 15% dels enquestats ha assegurat que no els estan renovant les pòlisses.

Segons l'anterior enquesta publicada, un 53% de les empreses han fet un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) a causa del coronavirus. A més, gairebé un terç han aturat l'activitat i prop d'un 65% han reduït les vendes en més de la meitat durant el març.

Aquestes enquestes s'emmarquen en el sistema de consultes impulsat per la Cambra de Comerç de Barcelona per conèixer l'opinió dels empresaris i "refrendar" posicions de la institució. L'objectiu és "actualitzar" les necessitats del sector empresarial i proposar mesures adequades a la situació.

Entre aquestes, la corporació ha demanat al govern espanyol condonar el pagament de les quotes dels autònoms i exonerar les petites i mitjanes empreses de pagar la seguretat social a condició de mantenir l'ocupació.

La mesura tindria un impacte de 17.600 milions d'euros en el pressupost públic. A més, ha reclamat a les administracions pagar les factures pendents per injectar fins a 14.000 milions d'euros de liquiditat a l'economia.

