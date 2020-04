Un error pot deixar els afectats per l'ERTO sense cobrar l'atur

El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya va informar ahir que ha detectat un error en el sistema de tramitació de la prestació d'atur dels treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) no resolt. El codi d'identificació que atorga la Generalitat per un ERTO no resolt és incompatible amb el que demana el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que és qui tramita les prestacions. Tot i que els gestors no tenen dades al voltant de la quantitat de persones que es poden veure afectades per aquesta problemàtica, asseguren que el nombre és «molt elevat». Ahir el nombre d'ERTOs a Catalunya s'enfilava fins a 78.958, que afecten 591.101 persones. I a Girona, hi havia 9.056 expedients amb 56.979 treballadors afectats.