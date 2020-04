«L'immobiliari és un valor refugi amb la rendibilitat assegurada»

La duríssima caiguda de les borses al llarg del mes de març ha colpejat amb força estalviadors i petits inversos que, en molts casos, després de la finalització dels dipòsits a termini fix amb tipus d'interès alts van passar els seus diners al mercat variable. Uns fons d'invesió que ara experimenten fortes pèrdues i que, de nou, poden tornar a posar el «totxo» com a destí d'inversors particulars. «Això segurament serà així, ens trobem que cada vegada que la borsa té unes caigudes importants el valor refugi sol ser l'immobiliari», apunta el president dels APIs gironins, Joan Company, per qui «més que pensar en una possible revalorització, perquè també poden baixar els preus» els particulars que ara puguin optar per comprar pisos ho faran «pensant en la rentabilitat del lloguer». «La demanda de lloguer està assegurada i la inversió immobiliària dona un rendiment d'un cinc o un sis per cent; i això la gent ho sap», explica Company que, però, davant la situació actual separa el lloguer turístic del de «tot l'any». «El turístic a la costa és molt estacional i la ciutat tindrà una baixada notable, en canvi el lloguer per habitatge habitual és molt més estable», raona el president dels APIs gironins.