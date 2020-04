Els ERTO a Girona arriben als 9.591 expedients temporals per a 60.367 persones

Els Expedients de Regulació d'Ocupació (ERTO) registrats a Girona arriben als 9.591 expedients temporals per a 60.367 persones, amb increments de 15 empreses i 53 treballadors en les últimes hores.

A Catalunya freguen els 84.000 i deixen temporalment a l'atur gairebé 620.000 treballadors. Treball resol el 41% dels expedients presentats i només rebutja el 6,8% dels registrats per força major.

El balanç fins aquest dilluns indica que 83.943 empreses catalanes han presentat un ERTO, i que hi ha 619.681 treballadors afectats. Segons ha assegurat el conseller de Treball, Chakir El Hormani, el 96% dels ERTO s'han presentat per causa de força major, el 90% dels quals s'han acceptat. La conselleria només ha rebutjat el 6,8% dels expedients en considerar no acreditats els motius de força major. Treball ha resolt més de 31.500 expedients, el 41% del total. D'aquests, el 3% s'han autoritzat amb silenci administratiu.

Les persones que s'hauran d'acollir a un ERTO a conseqüència de la crisi del covid-19 ja representen el 17,8% de la població ocupada a finals d'any. Durant la compareixença, el conseller s'ha mostrat preocupat per la capacitat de l'Estat d'assumir les prestacions d'atur de totes les persones que han perdut la feina temporalment.

Segons ha recordat, la Moncloa ha tramitat 620.000 prestacions a tot l'Estat, un nombre que ja se supera només amb els afectats catalans.

Per això, ha demanat a l'Estat "mesures més dràstiques" per assegurar el cobrament de l'atur a tots els afectats per un expedient temporal.

El Homrani ha recordat que "fa tres setmanes" que han posat el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) a disposició del Servei d'Ocupació Pública Estatal (SEPE).

D'altra banda, el conseller ha explicat que es reunirà aquest dilluns amb institucions del món local per valorar com adequar les polítiques actives d'ocupació, que han patit una retallada del 55% dels fons que envia l'Estat.

El 72% dels expedients es concentren a a Barcelona

En comparació amb el diumenge, el recompte d'afectats per aquesta regulació temporal de la feina a Catalunya ha crescut en 2.123 persones i les sol·licituds en 390. Del total d'expedients presentats, poc més de la meitat pertanyien a empreses de sectors obligats a tancar per l'estat d'alarma.



El 72% dels expedients es concentren a Barcelona, on hi ha 485.700 afectats i 60.716 expedients. Respecte a aquest diumenge, el total s'ha enfilat 330 en ERTO i 1.800 treballadors més.

Lleida n'ha registrat 4.699 més, amb 25.888 afectats. En un dia, a les terres de Ponent s'han presentat 12 expedients nous per a 49 persones més.

Al Camp de Tarragona s'han tirat endavant 6.877 ERTO que inclouen 39.516 persones. L'increment durant les últimes hores han sigut de 14 empreses i 46 treballadors.

A les terres de l'Ebre ja s'han registrat 2.060 expedients temporals per a 8.189 persones. En comparació amb el diumenge, el recompte s'ha elevat en total de 12 empreses i 98 afectats.

Les dades que proporciona el Govern recullen els expedients presentats per empreses que tenen els centres de treball situats al territori català o les que realitzen el 85% de l'activitat a Catalunya. Les companyies amb empleats a diverses comunitats autònomes es posen en contacte amb el Ministeri de Treball.

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha assegurat aquest dilluns que el cost mensual per a l'Estat d'assumir les prestacions dels afectats per ERTO i d'exonerar les cotitzacions socials de les empreses a Catalunya ja arriba als 1.100 milions d'euros.

