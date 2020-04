CCOO reclama mesures de protecció per als treballadors en "considerable nivell d'exposició"

CCOO ha reclamat mesures de protecció per als treballadors en precarietat laboral i amb un "considerable nivell d'exposició" per tenir contacte continu amb persones.

El sindicat ha identificat una sèrie de sectors amb aquestes condicions laborals com repartidors de menjar a domicili –'riders'-, treballadores de la llar i cures en domicilis, auxiliars de geriatria, empleats de logística i caixers i caixeres de supermercat. Ha afegit que molts dels empleats estan perdent la seva feina i els que la mantenen "sovint han de posar en risc la seva salut per una falta d'EPI, manca de protocols preventius o altes càrregues de treball". Es tracta de sectors "força exposats al contagi ja que tenen un contacte freqüent amb altres persones".

El sindicat ha reclamat que totes les persones que estan treballant "han de tenir les mesures de protecció necessàries", com mascaretes, guants, gel, desinfectant, mantenir la distància de seguretat, evitar càrregues de treball excessives, netejar i desinfectar el lloc de treball, a més de protocols de seguretat clars i efectius.

D'altra banda, ha demanat al Govern una ampliació de les mesures de protecció social per a protegir aquells que no puguin acollir-se al paquet de mesures urgents decretat pel govern per fer front a la covid-19.

En concret, el sindicat ha demanat que es ratifiqui el conveni 189 de l'Organització Internacional del Treball (OIT) per a les treballadores de la llar, que equiparia els seus drets laborals amb els de la resta; el reconeixement de la laboralitat dels 'riders'; i que es contracti urgentment personal per donar suport a les residències de gent gran i garantir l'entrega d'EPI i la realització de tests.

També ha indicat que cal garantir el material de protecció per als treballadors de supermercat, que cap empleat cobri una prestació inferior al Salari Mínim Interprofessional i que les empreses "assumeixin la seva responsabilitat quant a la desinfecció de les àrees de treball, sense carregar aquesta responsabilitat als seus treballadors".

Per últim, el sindicat ha posat en valor la "feina incansable" dels delegats de CCOO als centres de treball per millorar aquestes condicions laborals i ha apuntat que s'ha aconseguit que algunes residències rentin els uniformes als treballadors. En l'àmbit de l'alimentació s'està aconseguint l'accés a mascaretes, guants, gel desinfectant, instal·lació de mampares o barres de protecció i continuen reclamant reduir els horaris en caps de setmana.

Pel que fa als 'riders', han enviat una carta al restaurants per exigir mascaretes i guants o que puguin entrar als locals per rentar-se les mans.

