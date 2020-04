Consultori legal: quines són les noves mesures de protecció de col·lectius vulnerables per fer front al COVID-19?

Dubtes sobre el decret llei 11/2020 per a fer front al COVID-19

El passat 2 d'abril, el Govern va aprovar el nou Reial decret llei 11/2020 per a fer front al COVID-19. En concret, van entrar en vigor 50 mesures urgents per protegir els col·lectius més vulnerables, que es mantindran fins a la fi de l'estat d'alarma.

Des de Prat Sàbat Advocats resoldran tots els dubtes que l'entrada del nou decret pugui generar: Qui té dret a acollir-se a aquestes mesures? Puc deixar de pagar el lloguer? Necessito els diners del lloguer per viure, què he de fer? Tinc un negoci, però no puc pagar el lloguer. Què puc fer?

Si vols fer-los arribar qualsevol pregunta relacionada amb les noves mesures del decret llei 11/2020, ho pots fer a través d'aquest consultori, de forma totalment anònima. Es poden enviar preguntes fins al dimarts 14 d'abril. Les respostes s'aniran publicant fins al 16 d'abril.