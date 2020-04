El consum de farina es multiplica per quatre durant la tercera setmana de confinament

Si primer va ser el paper de WC ara el producte estrella és la farina. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha explicat que el consum de farina s'ha multiplicat per quatre durant la tercera setmana de confinament per l'estat d'alarma decretat per la crisi del coronavirus. Es tracta d'una dada "anecdòtica" que indica que la ciutadania ha "començat a fer pa i rebosteria" i això s'ha convertit en una "activitat habitual". També per aquest motiu s'ha exhaurit en molts punts de venta el llevat, un fet que diverses persones han volgut comentar a través de les xarxes socials.





La levadura es el nuevo papel higiénico. pic.twitter.com/fj3Ttwn3vX — Mortadela (@MortaSiciliana) April 5, 2020

En roda de premsa aquest dimarts després del Consell de Ministres, Planas ha destacat quei les compres per molt que disminueix el nombre de visites als supermercats. De fet,amb relació a les mateixes dates de l'any passat i un 16,8% amb relació a la setmana anterior.