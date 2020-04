Calviño diu que els eurobons no han d'impedir arribar ara a un acord a l'Eurogrup

La vicepresidenta d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha dit aquest dimecres que els eurobons no haurien d'impedir que l'Eurogrup arribi ara a un acord per fer front a la crisi econòmica generada pel coronavirus. En una roda de premsa, Calviño ha dit que Espanya és "ambiciosa" i que cal avançar en el finançament a curt termini, i que això no exclou que es pugui treballar "en paral·lel" per a l'emissió conjunta de deute "a mitjà termini". "És imprescindible que aquesta feina es desenvolupi en paral·lel", ha apuntat Calviño, que ha dit que això "no ha d'impedir arribar a un acord en la triple xarxa de seguretat per als governs, els estats i els treballadors i empreses".

Calviño ha dit que els estats membres han d'aprovar un paquet de mesures "el més ambiciós possible" i que els ciutadans "no entendrien que no hi hagués acord".

D'altra banda, la ministra ha assenyalat que aquest repte "trascendeix les fronteres nacionals" i per tant "exigeix una resposta europea": "Estem tots en el mateix vaixell i hem de trobar una solució conjunta", ha insistit Calviño, que creu que "no seria acceptable que un país hagi de fer-hi front en solitari".

Finalment, Calviño ha explicat que estan treballant en l'ingrés mínim vital, que han accelerat la feina, que "treballen a bon ritme" i que la preparen perquè pugui materialitzar-se "al més aviat possible", posant una atenció especial a les famílies però diferenciant-les també entre "monoparentals o amb diversos fills".