A falta d'ajudes, les empreses busquen pactes per poder pagar el lloguer

El tancament d'establiments i negocis per combatre el coronavirus ha provocat que famílies i empreses tinguin seriosos problemes per fer front a la factura del lloguer. El BOE va publicar dimecres passat el Reial Decret-llei pel qual, entre altres mesures, el Govern ha establert unes ajudes per pal·liar les dificultats que puguin experimentar les famílies en el pagament del contracte d'arrendament de l'habitatge. Una mesura, però, que no inclou les empreses que, tot i estar tancades, han de seguir pagant el lloguer del local comercial o del despatx. Així ho reflecteixen diferents experts consultats.

A falta de mesures, «els empresaris han quedat en mans d'una negociació amb els propietaris dels locals», afirma el president del col·legi i associació d'Agents Immobiliaris (API) de Girona, Joan Company. L'entitat ha rebut diferents trucades d'empresaris que afirmen que tindran problemes per pagar el lloguer. «Nosaltres ho hem fet arribar als propietaris i, per tant, la solució depèn de la bona voluntat d'aquests per poder arribar a un tipus d'acord», explica Company.

Durant aquestes setmanes ja s'han tancat molts pactes per pagar la quota del mes d'abril. En alguns casos s'ha acordat ajornar el pagament i, en altres, fer una reducció del preu durant un temps. Ara bé, hi ha casos en què no s'ha pogut arribar a cap acord, ja que segons recorda Company hi ha «propietaris que necessiten aquests diners per a les seves despeses».

En paral·lel, des de la Cambra de Comerç de Girona afirmen que entre els empresaris i autònoms «hi ha molt de patiment, de neguit i de nerviosisme» perquè no saben com pagaran el lloguer, entre altres factures. L'única solució que de moment tenen sobre la taula és renegociar el preu amb els propietaris dels locals. «Hi ha arrendadors que s'han avingut a fer una rebaixa del preu durant uns mesos», afirma el president de la Cambra, Jaume Fàbrega.

Però aquesta no és l'única despesa que tenen. «L'altre dia em vaig trobar una noia que és autònoma que em comentava que feia molts dies que no facturava i que arribava a final de mes amb pocs diners. Em comentava que no sabia si atendre al pagament del lloguer o dels autònoms. Fàcilment, haurà atès a la quota dels autònoms», explica Fàbrega. Però, per què? «Perquè qui té més força coactiva és l'Administració de l'Estat, el lloguer depèn d'un propietari i si no pagues un mes, no et pot passar gaire res», afegeix.

Més optimistes són les opinions que arriben des de la patronal gironina FOEG. El representant del sector del comerç a la junta de l'entitat, Albert Gómez, explica que aquest primer mes de crisi pel coronavirus les empreses aguantaran «força bé» i podran pagar les factures, però, que per fer front als pròxims mesos es necessitaran ajudes. «És molt necessari pel sector algun tipusd'ajuda per poder pagar els lloguers, cosa que encara no s'ha fet», diu Gómez.

A banda d'interpel·lar el Govern amb més mesures, la FOEG també es dirigeix als consumidors perquè, segons ells, «també està a les seves mans ajudar o salvar aquella botiga de proximitat». La patronal fa una crida a la ciutadania a «aixecar el consum» perquè «les empreses puguin tornar a treballar» un cop s'acabi el confinament. «Aquesta és la millor manera per garantir els llocs de treball i poder pagar als proveïdors i els lloguers», afirma Gómez. I, afegeix, que les «compres no només són una transacció econòmica, sinó que també tenen una conseqüència mediambiental i social».



Poca confiança amb el Govern

Els experts coincideixen a afirmar que tenen «poca confiança» en què des del Govern arribin mesures directes per ajudar els empresaris a fer front a la crisi del coronavirus. Des de la FOEG reclamen «més atenció i cura» cap al sector comercial. «Creiem que és molt important, no només des d'una perspectiva econòmica, sinó de totes les famílies que en depenen», afirma Gómez.

La patronal gironina confia en el fet que els pròxims dies l'Estat mobilitzi els crèdits ICO, línies de finançament perquè les entitats bancàries facilitin crèdit. «Això és molt important i necessari perquè permetrà accedir a crèdit i, com a mínim, poder fer front als pagaments més immediats com pot ser el lloguer», afirma Gómez.

Per la seva banda, el president dels APIs afirma que dubta que arribin aquestes mesures per part del Govern. «Tal com ho veig, el Govern no sembla massa predisposat a ajudar a les empreses, ha deixat el sector empresarial desemparat», afirma Company. Des de la Cambra de Comerç de Girona expliquen que són partidaris de «mesures directes per les empreses i els autònoms». «L'ajuda més directa és la condonació del pagament de la quota d'autònoms i de la seguretat social», afirma Jaume Fàbrega. Explica que l'avantatge que tenen aquestes mesures és que van «directes a donar liquiditat a les empreses» i que, a més a més, «no hi ha intermediaris, ni s'ha de fer cap tramitació».