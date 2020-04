L'Eurogrup no tanca cap acord sobre la resposta econòmica al covid-19

L'Eurogrup no ha aconseguit tancar cap acord sobre la resposta econòmica al covid-19 després de 16 hores de negociació. L'emissió de deute conjunt per fer front a la crisi causada pel coronavirus i les condicions per accedir al fons europeu de rescat (MEDE) són els principals esculls per aconseguir un acord.

Les principals desavinences són entre Itàlia i els Països Baixos. Els italians insisteixen en els coronabons i no volen cap condició per accedir al MEDE, mentre els Països Baixos es neguen a parlar de compartir riscos i volen condicions per accedir al fons europeu de rescat. Davant l'amenaça d'un no acord, el president de l'Eurogrup, Mario Centeno, ha decidit suspendre la trobada, que es reprendrà dijous.

"Hem estat a prop d'un acord però encara no l'hem aconseguit", ha dit Centeno en la piulada en què ha anunciat la suspensió de la reunió.

