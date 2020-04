L'Ibex 35 obre la sessió d'aquest dimecres amb caigudes de l'1,2%

L'Ibex 35 ha obert la sessió d'aquest dimecres amb caigudes de l'1,2%, per sota els 7.000 punts, poca estona després de fer-se públic que l'Eurogrup no ha aconseguit tancar cap acord sobre la resposta econòmica als efectes del covid-19 al continent per les desavinences entre Itàlia i els Països Baixos.

Els valors que més baixen a primera hora són Amadeus, amb descensos del 3,4%; seguit de Bankinter, del 3,27%; Masmovil, del 2,75% i Acciona del 2,5%. Per contra, els que més pugen són Endesa, amb increments de l'1,5%; seguit de Cellnex, de l'1,4% i ACS, de l'1,3%. Aquest dimarts, els parquets espanyols van tancar amb un creixement del 2,3% i van acumular tres jornades consecutives en verd.



Pel que fa les borses europees, el CAC de Paris perd un 1,5%; el DAX alemany registra un descens del 0,9% i la borsa de Milà un altre del 0,9%.