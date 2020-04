Un de cada tres petits comerços gironins està en risc de tancar definitivament a partir del 30 d'abril

El petit comerç urbà de les comarques gironines s'està veient cada cop més afectat per la paralització econòmica derivada de la crisi del coronavirus. L'obligació de baixar persianes des de mitjans de març s'està notant fins al punt de posar en risc el futur de molts negocis, i un 33% (és a dir, una de cada tres) és susceptible de tancament definitiu a partir del 30 d'abril. Així ho indica l'actualització de dades setmanals de l'enquesta de l'empresa J3B3 Economics, que consulta a 139 propietaris d'establiments comercials i empreses de serveis gironines. Les dades corresponen a la setmana passada, és a dir, del 30 de març al 5 d'abril, i han estat difoses per la Diputació de Girona.

D'aquest 33% d'establiments que son susceptibles de tancar, un 11% ja ho dona per fet, com a conseqüència dels baixos nivells de tresoreria i la limitació de recursos propis, que no els permeten compensar la caiguda de vendes. Aquesta situació, però, s'aguditza quan es posa l'horitzó al final del mes de maig, ja que tan sols el 23 % dels enquestats assegura tenir garanties de poder afrontar tot aquest temps de tancament i tirar endavant. En aquest sentit, cal remarcar que el 76 % del comerç urbà gironí ha negociat en la darrera setmana una o més mesures econòmiques per sostenir l'empresa mentre duri la prohibició d'obertura dels establiments.

En aquest context, la facturació en el teixit comercial de dimensió reduïda continua a mínims, per bé que ha repuntat una mica aquesta última setmana (davallada del 85,6 % respecte a la mateixa època de l'any passat) en comparació amb l'anterior, del 23 al 29 de març, quan va ser del 88,3 %. Es consolida també la tendència que el sector de l'alimentació és el que està patint una menor disminució de vendes, tot i situar-se un 35% de sota el que seria habitual. A més, un 19% dels establiments d'aquest grup que s'han consultat (princialment forns de pa, carnisseries o fruiteries) afirmma haver incrementat les vendes durant l'última setmana, cosa que no ha aconseguit cap altre sector.

Segons reflecteix l'enquesta, l'estat d'ànim del comerç urbà gironí és d'una preocupació creixent respecte a la pandèmia i l'afectació que està tenint en els seus negocis. El 72,6 % d'establiments (gairebé tres de cada quatre), o bé estan preocupats per la viabilitat del seu establiment (52,5 %), o són molt pessimistes (20,1 %). La vessant positiva es manté estabilitzada (ronda el 10 %), mentre que els neutrals cauen al 18 %.

Aquest estat d'ànim és generalment baix en tots els sectors, però té un cert contrapunt en l'alimentari: en una setmana, el grup d'aquest sector que aglutina els confiats i els molt optimistes ha passat del 9 % al 28 % (amb un percentatge del 22 % i 6 % respectivament).

En canvi, el sector que ven productes per a la higiene i neteja personal, medicaments o articles de neteja ha patit un retrocés anímic molt important, i entre els preocupats (64 %) i els molt pessimistes (18 %) acumulen un 82 %. Més negre encara ho veuen el sector de la moda i complements, amb un 83 % (55 % de preocupats i 28 % de molt pessimistes) i el de l'oci i la cultura (90 % de vessant negativa, amb un 70 % de preocupats).