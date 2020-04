Els aturats no afectats per ERTO topen amb el col·lapse del SEPE

L'allau d'Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO), que ja superen els 86.000, ha saturat els serveis d'ocupació des del decret d'estat d'alarma. Per donar resposta a l'augment de fins a 635.000 persones que cobraran l'atur temporalment, el govern espanyol va simplificar els tràmits per demanar la prestació. Els treballadors acomiadats –per causes vinculades o no al covid-19–, van quedar fora de la flexibilització, disponible només pels ERTO. Molts acomiadats abans de l'esclat de la crisi, despatxats per causa disciplinària o treballadors amb contracte temporal no renovat s'han trobat amb "una paret" i un sistema col·lapsat que els condemnava a quedar-se més d'un mes i mig sense ingressos, en ser incapaços de tramitar l'atur.

Com a mesura extraordinària per alleugerir el procés, el SEPE ha permès que les empreses presentin de forma col·lectiva les dades dels treballadors que passen a l'atur a través d'un ERTO, fins cinc dies després de registrar el procediment. En canvi, els treballadors acomiadats han de tramitar ells mateixos la prestació. Les oficines de Treball fa dies que estan tancades i la gestió s'ha de fer per Internet o per telèfon. La gran majoria està optant per la via telefònica perquè el tràmit en línia requereix tenir habilitada la signatura digital.

Aquesta via, però, està saturada i alguns treballadors acomiadats asseguren que no han pogut parlar directament amb ningú durant setmanes. A més, lamenten que les diferents circulars que ha emès el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i les informacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) no eren prou clares i s'han trobat amb un "mur de burocràcia".

"M'he trobat amb una paret"

És el cas de la Yasmina, una educadora social de 34 anys que porta des del 12 de març intentant donar-se d'alta a l'atur. El seu acomiadament es va produir tot just abans que es comencessin a notar les conseqüències econòmiques de la pandèmia de coronavirus. Aquesta resident a Ripollet havia estat contractada durant 12 anys en un centre de menors de Montcada i té dret a cobrar-lo. Un cop anul·lada la visita presencial a les oficines d'ocupació, la Yasmina ha provat de fer la gestió telemàtica a través del servei estatal.

Com que no té habilitada la firma digital, va provar de reclamar l'atur per via telefònica. Després de setmanes intentant trucar al SEPE i trobar-se les línies "col·lapsades" i de no rebre resposta, va poder demanar una cita prèvia perquè fossin els tècnics qui la contactessin directament. El primer dia disponible per a fer la gestió és el 27 d'abril, cosa que vol dir que, haurà d'esperar-se més de 40 dies per a poder cobrar l'atur. "Hi ha un moment en què perquè penses: 'No cobraré", diu.

"Els primers dies estava molt nerviosa però he abandonat perquè m'he trobat amb una paret i he xocat de cara amb la burocràcia", assegura, abans d'apuntar que està preocupada perquè està gastant la prestació sense cobrar-la. "Qui està afectat per la pandèmia? Tots, evidentment. Si no puc sortir de casa, estic afectada. Jo no m'he quedat sense feina directament per aquesta crisi però no puc cobrar l'atur perquè no tinc eines com fer-ho", lamenta.

"Si continuo sense cobrar l'atur, no sé com pagaré el lloguer"

La Yamileth, venedora d'unes grans superfícies va perdre la feina el primer cap de setmana d'estat d'alarma i encara no ha pogut tramitar la prestació de desocupació. Després d'un any treballant amb un contracte temporal en un establiment de l'Alt Empordà, la decisió li va arribar per sorpresa perquè abans de l'esclat de l'emergència sanitària els seus caps li havien ofert un lloc de feina fix.

El seu contracte temporal expirava el 22 de març. En un primer moment, va creure que podria entrar a l'ERTO que volia registrar l'empresa però finalment se'n va quedar fora. D'aquesta manera, va quedar exclosa de la possibilitat de presentar una sol·licitud col·lectiva que tenen les empreses per reclamar les prestacions d'atur de tots els treballadors. En canvi, ho ha de fer a títol individual i encara està fent la gestió. El SEPE l'havia de trucar el 7 d'abril, però encara no s'han posat en contracte amb ella. De moment, ja fa tres setmanes que s'espera per poder tramitar l'atur.

Mentre duri el confinament, la Yamileth no pot buscar feina, gasta prestació d'atur i ha de seguir pagant les factures de casa seva i mantenint la seva filla amb el que té estalviat, ja que el seu sou és l'únic que entra a casa seva. Per tot plegat, assegura que sent una "gran frustració" per haver-se quedat sense feina just quan anaven a renovar-la i més veient que no pot tramitar l'atur amb rapidesa. "Aquest mes he pogut pagar el lloguer però el que ve no ho sé. Si continuo sense cobrar l'atur no podré pagar el lloguer", denuncia.

"Confio cobrar al maig"

Al Rubén, un treballador d'una empresa familiar de jardineria del Barcelonès, li van comunicar que el feien fora de la feina just després que s'ordenés el confinament de la població. Després de sis mesos ocupant la plaça, el seu superior el va fer fora al·legant que necessitava reduir costos per fer front a la caiguda d'ingressos de l'empresa i va argumentar que no podia fer un ERTO perquè encara tenia clients, tot i que els decret llei no ho recullen així. Al final, el van despatxar per una causa disciplinària, una de les maneres legals per fer fora algú després que el govern espanyol anul·lés com a causa objectiva d'acomiadament totes les de força major, econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Segons diu, creu que l'acomiadament és una "represàlia" per haver posat sobre la taula l'incompliment del conveni col·lectiu i la normativa laboral per part de l'empresa mesos abans. "Algunes empreses com és el cas de la meva han aprofitat per fer neteja de gent que li és problemàtica", apunta. En aquests casos, les dues parts han de mirar d'arribar a un acord en una vista de conciliació al Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació i si l'empresa reconeix que l'acomiadament és improcedent ha de pagar-li en aquell moment la indemnització. Tenint en compte que tots els actes de conciliació s'han suspès, els seus advocats li asseguren que la vista no se celebrarà fins al juny.

Mentrestant, ha estat intentant demanar la prestació d'atur a través de la web del SEPE. Com que no té habilitat el DNI electrònic, ha fet una presol·licitud i ja fa dues setmanes que espera que es posin en contacte amb ell. Veient que aquest contacte no arriba, descarta rebre l'atur a l'abril i es pregunta si podrà entrar a la remesa dels desocupats que cobrin al maig. "Gairebé segur que em quedaré un o dos mesos sense tenir ingressos perquè no podré cobrar l'atur", apunta. Per sort, diu, té algun estalvi i pot aguantar durant un temps però patirà si la situació s'allarga.

El SEPE, col·lapsat

Les línies del SEPE fa setmanes que estan col·lapsades i no donen l'abast per processar l'allau de treballadors afectats per un expedient temporal, que tenen dret a cobrar l'atur temporalment, i d'acomiadats. Al llarg del mes de març, es van destruir 141.000 llocs de treball a Catalunya i les persones incloses en un ERO temporal ja són més de 635.000. Tot i això, de moment el ministeri de Treball només ha reconegut la tramitació de 620.000 prestacions a tot l'Estat la setmana passada. Com que no s'han donat dades actualitzades, és una incògnita saber quants treballadors cobraran l'atur aquest divendres.