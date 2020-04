Tallers mecànics: serveis essencials, sense feina i cap a la ruïna

Els tallers mecànics estan passant hores baixes. Des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, el govern espanyol els considera serveis essencials. Però la majoria han vist que no tenen feina i que la situació econòmica derivada de la crisi del coronavirus els aboca a endeutar-se i en algun cas, a la ruïna. La patronal gironina CORVE reclama ajudes pels prop de 1.800 autònoms societaris que no es poden acollir als ERTO. Uns expedients que afecten ja unes 4.500 persones del sector dels tallers mecànics, concessionaris i empreses nàutiques de la demarcació.

La crisi del coronavirus considera que els tallers mecànics són un servei essencial. El president de CORVE, Jordi Solà assegura que a la pràctica això ha suposat d'entrada el tancament de les zones vendes dels tallers que també tenen concessionari. Per tant, s'han quedat sense aquesta font d'ingressos. Però per l'altra, hi ha alguns tallers que funcionen "amb les portes tancades al públic" per si han de fer algun tipus de reparació a vehicles de productes i serveis essencials. Per exemple, de serveis d'emergència, camions de productes de primera necessitat, entre altres.

Aquells que opten per fer serveis afirma que també s'estan trobant amb traves en el seu dia a dia. Hi ha tallers, assegura que han fet alguna reparació que consideren per exemple de força major i en canvi, s'han trobat que amb algun conflicte amb policies locals, que consideren que no és de necessitat i han "acabat amb una multa".

Davant d'aquesta situació i una setmana passada "d'incertesa", finalment les empreses han pogut optar pels ERTOs. Al final de la crisi, augura el president de la patronal, el 85% dels tallers haurà optat per aquests expedients temporals. Això a la pràctica vol dir, que "hi ha la majoria dels tallers tancats i només un telèfon per emergències", subratlla.



S'acceptaran els ERTOs?

Aquests ERTOs però no se sap si acabaran acceptant-se, ressalta Jordi Solà, perquè és considerat un sector de serveis essencials. En aquests moments, tots aquells que es presenten «s'accepten però això és perquè ara el departament de Treball té molta càrrega, veurem després quan els estudiïn un per un".

Amb aquest dubte sobre la taula, el president de la patronal gironina CORVE destaca que representen a un sector que dona feina a 6.000 persones a les comarques gironines. N'hi ha unes 4.500 afectades per ERTO però en canvi, les 1.800 restants que no tenen cap mena d'ajuda. Es tracta de persones que són autònomes societàries.

Aquestes són les persones que estan al capdavant de la majoria de tallers de les comarques de gironina, les petites empreses per exemple, que compten amb un gerent i un soci. Aquests després tenen empleades, potser una persona o dues, les quals si es poden acollir a l'ERTO. El president de la patronal diu però que en canvi, els autònoms que lideren el taller no poden optar pels ERTOs. "Els microtallers són els que realment ho estem passant malament, no tenim cap mena d'ajuda, és un problema".

El futur d'aquestes persones és molt incert i afirma que malgrat les ajudes anunciades pel Govern espanyol, "quan llegeixes la lletra petita o veus que no t'hi pots acollir o que no són aptes pels autònoms societaris". Per aquest motiu, afirma que s'està fent pressió al govern de Madrid per part de la patronal gironina i els seus representants a escala catalana i espanyola.

Els crèdits ICO són una de les solucions que estan donant al sector i han de servir, diu Solà, "en teoria per injecció de liquiditat" però a la pràctica, "quan la gent s'hi acull no sap si finalment hi haurà diners per tothom". A banda, assegura que aquests crèdits a la llarga el què faran és "endeutar" el sector.

La perspectiva de futur no és positiva. El president de la patronal CORVE assegura que quan s'aixequi el confinament i l'estat d'alarma "ens trobarem amb una falsa sensació la primera setmana que hi haurà molta feina". Concretament augura que molts conductors s'hauran quedat sense bateria, ja que no hauran fet un manteniment del vehicle. "Serà una falsa sensació de feina", sentencia. De cara a l'estiu espera que els moviments de la gent siguin per la província i que la gent no faci viatges de llarga distància i que això, els comporti feina per posada a punt de vehicles o avaries. Però lamenta que aquesta situació de falta de feina anirà per llarg. També considera que passarà el mateix amb la venda de cotxes, que per ara, no es veu capaç de posar data, sobre quan es reprendrà en aquesta àrea.



Un negoci tocat de mort

Raül Pueyo treballa al taller Ricart de Maçanet de la Selva i ens explica a través d'un vídeo la situació amb la qual es troben amb el taller. Per exemple, assegura que "la setmana del 30 de març no ha vingut ningú al taller i només ha sonat dues vegades al telèfon". Els motius de les trucades encara són més desesperançadores pel treballador, ja que "una era el gestor i l'altre, un client que havia patit un ERTO" i per tant, no cancel·lava la reparació del seu vehicle. En canvi, diu Pueyo des del taller ja tenien el material comprat per fer-la i ara "ho tenim tot paralitzat".

El treballador del taller de Maçanet denuncia que "tenim moltes factures que ara ens vindran a nosaltres, ningú ens ajuda, som els últims i haurem de pagar tot", el negoci segons la seva opinió, a partir d'ara, és "inviable". També exposa en el vídeo que tenen molts cotxes al taller "perquè no ens arriba material", ja que les empreses que els el proporcionen estan també tancades per l'estat d'alarma. A banda, descriu, que alguns dels cotxes pendents ja estan arreglats però es troben a les seves instal·lacions encara perquè "la gent té por i no ve a buscar-lo" per si acabarà multat per sortir al carrer.

El mecànic finalment es mostra molt convençut que la crisi del coronavirus ha deixat mort el seu negoci, demana ajudes i afirma que "això és inviable, si no ens ajuden, acabarem molt malament".

