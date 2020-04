Guia pel retorn a la feina: Les recomanacions per a treballadors i empreses

El Govern ha arribat a un acord amb els principals sindicats i les patronals en la redacció d'una guia amb recomanacions sobre com actuar en el retorn a l'activitat laboral durant l'estat d'alarma pel coronavirus. El Consell de Relacions Laborals ha presentat un informe aquest dilluns que insta les empreses a garantir la presència mínima i indispensable d'empleats i el distanciament social, evitar aglomeracions a l'entrada i sortida dels centres de treball o utilitzar mascaretes quirúrgiques i higièniques.

Descarrega't aquí el document amb totes les recomanacions

Des de l'inici de la pandèmia Inspecció de Treball ha obert 166 expedients per incompliment en matèria laboral. "Les empreses estan actuant de manera responsable davant del bé comú", ha dit el conseller de Treball, Chakir el Homrani.

La guia amb recomanacions ha estat consensuada amb CCOO, UGT, Pimec i Foment del Treball en una reunió d'urgència aquest diumenge a la tarda."Amb la força d'aquest acord, que no s'ha donat en altres àmbits, esperem tenir controlada la situació", comenta el conseller sobre la represa de l'activitat en moltes empreses.

Algunes de les mesures són l'obligació d'extremar la neteja i la ventilació, incentivar l'ús d'escales en lloc dels ascensors i prestar especial atenció als símptomes que presentin els treballadors.

El titular de Treball demana que la consciència cívica sigui el més "exigent possible" per fer complir la guia de recomanacions acordada, disponible al web del departament.Feina i cura dels fillsPel que fa a la conciliació familiar durant el confinament, El Homrani ha reclamat que l'Estat adopti una mesura que va anunciar i que des del Departament asseguren que no s'ha implementat.

Es tracta d'un permís retribuït per una de les persones progenitores que no puguin fer teletreball. "Ens asseguraria que no es perdia tampoc capacitat adquisitiva", ha dit el conseller, que assegura continuar reivindicant aquesta proposta i treballar per donar eines per a la conciliació. El reial decret aprovat pel govern espanyol preveu en aquest aspecte una reducció o flexibilitat de la jornada laboral per tal de tenir cura dels fills.