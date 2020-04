L'Associació d'Apartaments Turístics xifra en 180 milions les pèrdues per la pandèmia

L'Associació d'Apartaments Turístics (ATA) Costa Brava-Pirineu de Girona xifra en 180 milions d'euros les pèrdues econòmiques pel tancament dels allotjaments i les cancel·lacions de reserves pel coronavirus. L'entitat subratlla que, a causa de la pandèmia, han deixat de contractar 12.500 treballadors directes però l'afectació no acaba aquí, perquè també s'hi ha d'afegir el personal indirecte vinculat a la indústria que s'ha quedat sense ocupació. A més, l'ATA alerta que les pèrdues arribaran a ser de 900 MEUR si a l'estiu es tanquen es fronteres i no hi ha turisme internacional. Per això, l'entitat exigeix al govern espanyol que concreti quin serà l'escenari a l'estiu i reclama ajudes directes a fons perdut per salvar les empreses turístiques.

L'ATA, que agrupa 150 empreses gestores i propietaris d'apartaments distribuïts entre la costa, l'interior i el Pirineu de Girona, també demana a la Generalitat que concreti les ajudes que ha anunciat per al sector.

L'entitat assegura que l'escenari actual, sense precedents i marcat per una gran incertesa, està desencadenant una situació "molt greu" tant per als apartaments turístics, i el turisme en general, com per altres sectors econòmics vinculats a la seva activitat.

Per aquest motiu reclama que el govern espanyol concreti quines mesures adoptarà les properes setmanes i, sobretot, quin escenari preveu per la propera temporada turística. Els establiments no saben si podran obrir ni tampoc en quines condicions podran fer-ho. Segons remarquen en un comunicat, el turisme internacional és "clau" a la demarcació i, per això, consideren essencial que es puguin obrir les fronteres a partir del juny.

L'Associació reclama a les administracions mesures d'impacte a l'alçada de la situació. Per una banda, l'ATA reclama al govern espanyol ajudes directes a fons perdut per salvar les empreses turístiques i, per l'altra, insta la Generalitat a especificar les ajudes que ha anunciat per garantir la supervivència del sector.

Des de l'Associació afirmen que les mesures de les administracions han de ser "contundents, àgils i efectives" per aconseguir pal·liar l'impacte que està tenint la crisi sanitària en les empreses del sector, la majoria petites i mitjanes empreses.

En aquest sentit, l'ATA proposa que s'ajorni durant un any el pagament dels deutes de les empreses amb les entitats bancàries i que el deute quedi repartit en les properes temporades, que s'ajorni durant el mateix temps tots els impostos, com destaquen que es fa a altres països europeus, per transmetre liquiditat a les empreses, volen que es flexibilitzi la contractació del personal per tal que hi hagi moviment al mercat laboral un cop acabi el confinament i facilitar més liquiditat a les empreses per obtenir recursos de préstecs de les entitats financeres.

Finalment, també reclamen ajudes ràpides i efectives per al col·lectiu d'autònoms i per a les empreses turístiques que necessiten liquiditat per reactivar l'activitat i que es condoni la taxa turística.

L'ATA considera essencial definir de forma urgent protocols per a les noves normes sanitàries que hauran de complir els allotjaments turístics en la nota etapa post confinament.

Escenari "incert"

Un cop perduda la Setmana Santa, l'ATA afirma que el sector es troba davant d'un "escenari molt incert" i amb una caiguda del 90% de les reserves comptabilitzades durant el mes de març respecte al mateix mes de l'any passat. La situació al sector ha canviat radicalment en poques setmanes: d'un febrer que registrava un increment del 13% de les reserves respecte al mateix mes del 2019, han passat a un abril on els establiments no estan reben pràcticament cap reserva per als propers mesos.

Al comunicat, exposen que en els últims dies s'ha frenat lleugerament aquesta caiguda ja que algunes empreses gestores i propietaris estan oferint la possibilitat als seus clients de canviar la data de la seva reserva; tot i que de moment moltes no es mouen a l'espera de l'evolució de l'estat d'alarma.

El president de l'ATA, Lluís Parera, afirma que tenint en compte que ara la principal preocupació i prioritat és abordar l'emergència sanitària, contenir la pandèmia i evitar que es produeixin rebrots, també cal actuar per mitigar els efectes de la crisi econòmica: "Necessitem disposar d'ajudes directes a fons perdut de forma urgent perquè sinó hi haurà un tancament del 50% dels operadors d'apartaments turístics".

Parera subratlla que darrere dels apartaments turístics hi ha molts petits propietaris que també tindrien problemes per arribar a final de mes i això podria generar un "col·lapse" de l'economia. El president de l'ATA defensat que els dels apartaments i habitatges d'ús turístic és el sector que millor reparteix la despesa del turista en el territori perquè les despeses d'allotjament representen una tercera part del que mou aquest negoci al territori, i la resta té a veure amb una altra activitat econòmica relacionada amb l'estada dels clients.

L'ATA recorda que el sector turístic ha contribuït a impulsar la sortida de l'anterior crisi econòmica. Per aquest motiu, Parera reclama a les administracions que entenguin la importància de garantir la supervivència i estabilitat de les empreses del sector i responguin amb mesures concretes. El president assegura que les associacions estem fent aquests dies un gran esforç per seguir defensant els interessos dels associats i per intensificar la interlocució davant les administracions.