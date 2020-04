Més de tres milions de treballadors afectats pels 500.000 ERTE's presentats

Les mesures de confinament decretades a Espanya des del passat diumenge 15 de març per contenir la propagació del coronavirus ja han provocat que les empreses hagin presentat 488.470 Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTEs), que afecten més de tres milions de treballadors a tot Espanya.

Així es desprèn de les dades recopilades per Europa Press a partir de la informació oferta per les diferents autoritats laborals de cada comunitat autònoma fins a aquest dimecres 15 d'abril, als quals se sumen els gairebé 850.000 llocs de treball perduts al març a causa del coronavirus.

Amb tots dos dades agregades, la xifra de treballadors expulsats del mercat laboral després del tancament d'establiments, fronteres i fins i tot de la indústria no essencial, és de prop de quatre milions de persones, a l'espera de les dades d'abril, el que ha provocat un gran forat econòmic en els comptes de el comerç, el turisme i la indústria nacional.

No obstant això, els tres milions de persones afectades pels ERTEs tornaran a recuperar la seva ocupació un cop s'estableixin les mesures necessàries per a la tornada progressiva a la normalitat, per la qual cosa no comptabilitzen com a aturats, però sí les 850.000 baixes de la Seguretat Social registrades al març que es comptabilitzen com a pèrdua neta d'afiliació a la Seguretat Social i contribueixen a l'augment de l'atur.

La immensa majoria de l'ocupació perduda al març es deu a la finalització de contractes temporals, de manera que, fins i tot aquells que no reuneixin els requisits necessaris per a cobrar l'atur, també rebran un subsidi excepcional de 430 euros, a l'igual que els afectats per ERTO , amb el propòsit de minvar a el mínim el seu poder adquisitiu i afavorir així una recuperació de l'economia quan els contagis remetin per complet.



La meitat a Catalunya, Andalusia i Madrid

Dels 3.116.124 treballadors afectats pels acomiadaments temporals fins aquest dimecres, 659.152 es troben a Catalunya; seguits dels 457.994 d'Andalusia; i dels 400.000 a Madrid, encara que aquesta última comunitat actualitza les seves dades amb més demora. Entre les tres copen prop de el 50% de les persones afectades en tot el territori nacional.

Els segueixen, en aquest ordre, el País Valencià, on fins ara hi ha 351.542 treballadors afectats; Castella i Lleó, amb 173.148 persones; Canàries, amb 195.183; Galícia, amb 194.389; País Basc, amb 161.851; Balears, amb 158.000; i Múrcia, amb 120.000, l'última regió que supera aquesta xifra.

Per sota dels 100.000 afectats es troben Castella-la Manxa, amb 75.000 treballadors registrats a ERTO; Aragó, amb 51.724; Navarra, amb 37.000; Cantàbria, amb 35.000; Astúries, amb 28.114; i Extremadura, amb 17.515 persones afectades.



Manteniment de l'ocupació

El Govern va decidir a l'començament d'aquesta crisi flexibilitzar la tramitació d'aquests ERTEs perquè el tancament d'establiments tingués la menor afectació en l'ocupació, un cop els casos de contagis comencin a remetre i l'activitat pugui tornar a la normalitat.

De fet, els ERTEs que estan presentat la majoria de les empreses són de força major, el que garanteix el manteniment de l'ocupació, al menys, durant els sis mesos següents a la seva finalització.

Així mateix, els afectats tindran dret a cobrar la prestació per desocupació o 'atur', encara que no compleixen amb el període mínim de cotització exigit per a això, mentre que les empreses que tinguin menys de 50 empleats no hauran de pagar les quotes a la Seguretat social i, la resta, tan sols un 25%, perquè puguin reiniciar la seva activitat amb més facilitats.