El MWC seguirà a Barcelona fins al 2024 per compensar la cancel·lació d'aquest any

Fira de Barcelona i la GSMA han arribat a un acord per allargar el contracte del Mobile World Congress fins al 2024 com a compensació per la cancel·lació de l'edició d'enguany. El contracte actual expirava el 2023. La negociació entre les companyies no fa referència a què passarà amb el congrés més enllà del 2024.

L'empresa organitzadora del congrés de telefonia mòbil va suspendre l'edició d'aquest any pel risc de coronavirus i a conseqüència de l'allau de cancel·lacions de les empreses participants. El congrés havia de tenir impacte de gairebé 500 milions d'euros en l'economia de Barcelona i generar 14.100 llocs de treball. El MWC de 2021 se celebrarà entre l'1 i el 4 de març.