La patronal gironina FOEG critica que l'Estat va a «última hora»

La Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) critica que l'Estat va a "última hora" i que això ha generat "incertesa" a l'hora de reprendre l'activitat econòmica. El portaveu de la patronal gironina, Xavier Soy, remarca que aquesta "improvisació" genera dubtes i recorda que, de fet, poques hores abans de tornar a la feina "encara es publicaven precisions al BOE". Segons Soy, la reobertura d'empreses a les comarques gironines és "gradual" i prioritzant la protecció dels treballadors. La FOEG va recomanar no reobrir fins a comptar amb les mesures de seguretat. Dimarts van detectar que un grup d'empreses del sector del metall no van poder reprendre la feina per manca de mascaretes.