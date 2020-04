Com s'adapten les empreses alimentàries gironines a l'estat d'alarma pel coronavirus?

L'empresa gironina d'embotits cuits Joaquim Albertí SA – més coneguda com La Selva- exemplifica com la indústria alimentària, una de les essencials, ha hagut d'adaptar-se a l'estat d'alarma pel coronavirus. Des del minut zero, i amb l'objectiu de protegir els seus gairebé 400 treballadors, l'empresa ha modificat part del dia a dia de la seva fàbrica de Campllong (Gironès). Entre d'altres, s'ha reduït un torn de treball –ara se'n fan dos- i per reduir riscos, entre que un grup surt i l'altre entra a planta, hi ha una hora de diferència. També s'ha estès l'ús de mascaretes i guants a totes les seccions, es pren la temperatura a la plantilla quan comencen jornada i s'ha intensificat la desinfecció de la maquinària i els espais comuns.

Dimarts 14 d'abril. El retorn a la feina de les activitats no essencials desescala el confinament sever que s'havia imposat abans de Setmana Santa. I als centres de treball, fa obligatori garantir les mesures de seguretat entre el personal per evitar contagis pel coronavirus.

Les empreses han hagut d'adaptar-se a l'estat d'alarma. I els canvis, tant a fàbriques com a oficines, se centren a protegir les plantilles davant la covid-19. Hi ha empreses que ho tenen més fàcil, bé perquè són pocs, bé perquè fan teletreball. Però també hi ha sectors, com la indústria, que han hagut de fer més esforços per reformular quadrants i adaptar la producció a la nova situació derivada del coronavirus.

Amb seu a Campllong, el fabricant d'embotits La Selva ja fa més de quatre setmanes que ha intensificat les mesures de prevenció. L'empresa, que produeix pernil cuit –també de gall dindi- i xarcuteria tradicional, compta amb una plantilla de gairebé 400 treballadors.

Abans de l'estat d'alarma, la plantilla es distribuïa en tres torns (matí, tarda i nit). Però a principis de març, l'empresa va redistribuir horaris. Va dividir equitativament tots els treballadors en dos grups, tant els de fàbrica com els d'oficines, i els va distribuir en dos torns. El primer, de dos quarts de sis del matí a dos quarts de dues de la tarda. I el segon, de dos quarts de tres a dos quarts d'onze de la nit.

"L'objectiu d'aquesta mesura és protegir els treballadors d'un possible contagi, de manera que entre torn i torn hi ha una hora de separació sense que es puguin creuar", indiquen des de l'empresa. Reestructurar horaris és part de les accions per prevenir el coronavirus, però el paquet de mesures que ha implantat La Selva n'inclou moltes més.

Termòmetres i desinfecció

Abans de començar jornada es pren la temperatura a tot el personal, les mascaretes i els guants són presents a totes les seccions de la planta o s'ha incrementat l'ús de desinfectant per a la neteja de mans. A més, a les diferents línies, els treballadors mantenen com a mínim una separació d'un metre i mig entre ells. "I en aquells casos excepcionals en què això no es pot garantir, s'ha dotat el personal d'equips de protecció individual (EPI) complerts per preservar-los", concreta l'empresa.

En paral·lel, la direcció de Joaquim Albertí SA també ha reforçat l'equip de neteja i ha intensificat les desinfeccions, tant a la zona de maquinària com als espais comuns (com el menjador, els vestuaris o els banys). Per últim, part del personal d'oficines treballa de manera telemàtica (com el personal de compres, màrqueting i comercial) i només va a la fàbrica un cop per setmana. A més, les reunions es fan de manera virtual a través d'aplicacions.

"Volem destacar el gran esperit col·laborador de tots els treballadors, que s'han adaptat als nous criteris i ens han permès seguir mantenint la producció", subratllen des de La Selva. Sobretot, pel que fa als nous horaris laborals. Un quadrant que, com precisa l'empresa, s'ha adoptat per prevenir possibles contagis de la covid-19 i al mateix temps "poder ser més eficients a l'hora de produir i fer front a les comandes dels nostres clients".

Més demandes de supermercats

Actualment, Joaquim Albertí SA ven més de la meitat de la seva producció a mitjanes i grans superfícies. Entre d'altres, pernil dolç, de gall dindi o embotits com fuets, llonganisses, ventresca, llom curat... Seguidament destina els seus esforços al canal tradicional (botigues d'alimentació) i per útim, a exportacions que tenen Europa com a principal destí.

L'empresa explica que, arran de l'estat d'alarma pel coronavirus, han vist com s'incrementaven les demandes procedents de les grans cadenes alimentàries, "que han volgut garantir el subministrament a tots els seus clients". Per contra, les comandes per part del comerç minorista han baixat (perquè els consumidors prefereixen anar al supermercat a proveir-se).

Com que La Selva no treballa massa amb hostaleria (bars i restaurants), el seu tancament arran de la covid-19 no ha alterat la producció que es fa des de la fàbrica de Campllong. Per últim, l'empresa concreta que, pel que fa a exportacions, no han notat cap "canvi rellevant". "Afortunadament, hem pogut mantenir les mateixes previsions que teníem fins ara, i s'han anat acomplint", precisen des de Joaquim Albertí SA.

La carn, garantida

Sí que l'estat d'alarma pel coronavirus, però, els ha afectat part de la cadena de proveïdors. En concret, han patit endarreriments amb comandes d'envasos plàstics, perquè les empreses s'han vist obligades a reduir plantilles arran de l'estat d'alarma i centrar-se només en la producció destinada al sector alimentari. "Tot i així, han seguit servint material", expliquen des de La Selva.

I pel que fa a la matèria primera per fer els embotits, la carn, aquí l'empresa precisa que "no hi ha hagut cap mena de problema". "En tot moment hem tingut garantit el subministrament, i això tranquil·litza molt el sector", subratllen des de Joaquim Albertí SA.

La planta de producció de La Selva –que inclou fàbrica i oficines- ocupa 32.000 metres quadrats d'una parcel·la de 39.000 situada a l'entrada de Campllong. L'empresa té onze línies de sala blanca, 3.500 metres quadrats d'assecadors i compta amb un estoc de 1.600 palets refrigerats. Disposa de les certificacions de qualitat IFS, BRC, CCPAE i la mediambiental ISO-14001.