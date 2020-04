El govern comença a pagar la prestació per cessament d'activitat a uns 130.000 autònoms catalans

El govern espanyol comença a pagar a partir d'aquest divendres la prestació extraordinària per cessament d'activitat arran del decret d'estat d'alarma aprovat pel govern espanyol a mitjans de març per combatre els contagis per coronavirus.

A Catalunya, l'han sol·licitat 151.633 persones, de les quals 129.308 s'han resolt favorablement, segons ha informat el Ministeri d'inclusió, Seguretat Social i Migracions. A més, és la comunitat on s'han registrat més sol·licituds, amb el 15,35% del total, només superada per Andalusia, amb 192.154, xifra que representa un 19,45%. A tot l'Estat, la xifra puja fins a 919.173 autònoms, tot i que encara hi un decalatge temporal entre les dades per comunitats i la xifra global, segons precisa el Ministeri.

En total, el Ministeri destinarà 670,9 milions d'euros a aquesta prestació, a la qual hi tindrà accés qualsevol treballar per compte propi inscrit com a tal que arran de la declaració de l'estat d'alarma pugui acreditar que al seva facturació va caure un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.

En el cas d'alguns col·lectius com el règim agrari, del mar –que són activitats molt més estacionals- o de la cultura i l'espectacle, el període de càlcul s'adaptarà a les peculiaritats d'aquests sectors.

Tot i que l'Estat abonarà 919.713 sol·licitud, el govern es va arribar a rebre 1.016.670. Per tant, ha aprovat el 97,3% de les peticions tramitades. La prestació tindrà una quantitat equivalent al 70% de la base reguladora, és a dir un mínim de 661 euros tenint en compte la base mínima.

Per sectors, el major nombre de sol·licituds correspon al sector del comerç, amb 123.883 peticions, seguit de l'hostaleria (112.854) i la construcció (68.560).



